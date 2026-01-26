Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROMOZIONE/B – Ostuni salvo in extremis, Mesagne e Squinzano accorciano le distanze: i tabellini della 21ª

PROMOZIONE Lun. 26 Gen. 2026, 14:30

I tabellini della 21esima giornata di Promozione girone B Puglia.

TAVIANO-CAROVIGNO 4-0
RETI: 24′ pt e 21′ st Iurato, 24′ st Gennari, 44′ st Coppola.

TAVIANO: Palma, Spinelli (36′ st Liquori), Giannotti, Carrozza, Alessandrì, Levanto, Verri (14′ st Maruccia), Portaccio (36′ st Savino), Gennari, Castrì (40′ st Fornaro), Iurato (29′ st Coppola). All. Costantini.

CAROVIGNO: Cervellera G., Jarju, Petracca (38′ st Lanzilotti), Caramia (23′ st Turco M.), Kidiera, Perrone, Kaba, Assindi (1′ st Lombardi), Campioto (18′ st Turco F.), Vantaggiato (38′ st Cervellera R.), Di Giulio. All. Di Serio.

ARBITRA: Pepe di Lecce.

MANDURIA-OSTUNI 1-1
RETI: 46′ pt Siverio (M), 47′ st Momar Thiam (O)

MANDURIA: Passaseo, Caputo, Patarinello, Zizzi, Solimeno, Stranieri, De MItri (1′ st Diaz, 35′ st Cecchin), Romano, Prinari (28′ st Ndiaye), Siverio (21′ st Palumbo), Cilenti. All. Tartaglia.

OSTUNI: Pizzaleo, Kola, Parisi (25′ st Caruso), Narducci (7′ st Bari), Gomez, Carlucci, M. Thiam, Lettieri (40′ st De Pasquale), Zolezzi, Balanda, Sowe. All. Bruni.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

LEVERANO-LOCOROTONDO 2-0
RETI: 11′ pt Sanyang, 32′ st De Pascalis

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Suppressa (10′ st De Carlo), Sanyang, Valentino, Quarta, Alemanni, Mariano. All. Lentini.

LOCOROTONDO: Palmisano, Lacirignola (17′ st Laguardia), Simeone, Legrottaglie, Palazzo, Pentassuglia, Savoia, Natale, Diwouta, Mastronardi, Romanazzo. All. Calabretto.

ARBITRO: Zantonini di Brindisi.

MESAGNE-COPERTINO 4-1
RETI: 7′ pt Fatty (M), 38′ pt Diop (M), 12′ st Manta Ale. (M), 21′ st Stella (C), 39′ st Taveri (M)

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye, Gningue (42′ st De Luca), Ribezzi, Duku, Manta And. (30′ st Taveri), De Carlo (23′ st D’Amanzo), Manta Ale. (18′ st Sekou), Fatty, Ouedraogo. All. Funaro.

COPERTINO: Margiotta, Stella, Della Bona (40′ st Faggiano), Franco, Ciccarese, Lorenzo (1′ st Sowe), Pouye, Greco (17′ pt Santoro), Nestola, Frisenda, Falco (1′ st Ciucci). All. Olivieri.

ARBITRO: Valente di Bari.

GINOSA-TREPUZZI 4-0
RETI: 20′ pt, 8′ st e 27′ st Lovecchio, 40′ st Coronese M.

GINOSA: Njie, Di Mauro, Coronese M., Panzarea (18′ pt Sernia), Ventuira, Cimmarusti, Telesca (37′ st Passarelli), Casucci, Lovecchio (32′ st Basta), Faccini (22′ st Sergio), Villani (37′ st Prati). All. Pizzulli.

TREPUZZI: Aguirre, Fraschetta, Randazzo (10′ st Alpha, 35′ st Sumareh), Fiorentino (44′ st Spedicato), Tape, Ndiaye K., Palmieri, Quarta, De Marco, Thiara, Durante (34′ st Greco). all. Presta.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

V. MATINO-TRICASE 0-0

V. MATINO: De Luca, Schirosi, Pinto, Giannuzzi, Pino, Dorini, Marocco (15′ st De Marco), De Vito, Diop, Garcia, Seclì. All. Mauro.

TRICASE: Esposito, Puzzovio, Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavalieri (21′ st Ferrario), Torsello, Palumbo, Vatavu, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

ARBORIS BELLI-SQUINZANO 0-1
RETI: 25′ st Pignataro

ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi (40′ pt Amodio), Terrafino, Urrutia, Greco, Avella, Torrisi, Pascale (17′ st Longo L.), fernandez (22′ st Longo D.), Taldone (8′ st Ferreyra), Moretti. All. Calicchio.

SQUINZANO: Bibba, Longo, Nobile (17′ st Indirli), Fruci, Zecca, Iaia, Getti, Montinaro (22′ st Quarta), Poleti (22′ st Libertini), Pignataro, Ancora (46′ st Brue). All. Frisenna.

ARBITRO: Vozza di Bari.

T. DI ACAYA E ROCA-PUTIGNANO 2-1
RETI: 20′ pt Baclet (T), 10′ st Novelli (), 40′ st Piccinno (T)

T. DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Maraschio, Rutigliano, Cisternino, Espindola (45′ st Porpora), Garcia, Baclet (20′ st Almeyra), Piccinno (45′ st Zang), Murrone, Raffin. All. Greco.

PUTIGNANO: Loliva, Nitti, Muolo, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Calio (26′ st Fornaro), laera (19′ st Taddeo), Daugenti (29′ st Di Cosola), Novelli (42′ st Casulli), Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

SAVA-BAGNOLO 3-1
RETI: 1′ pt Galeone (S), 14′ st Spataro (S), 21′ st Pisano (S), 45′ st rig. Afrune (B)

SAVA: Bufano, Pinto, Neris (35′ st leo), Panico, Carlucci, Fabiano, Spataro, Lippo (40′ st Voria), Galeone (35′ st Mirizzi), Pisano (32′ st Itta), Gatto (40′ st Tolnai). All. Malacari.

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Cariddi, Lanciano (35′ st Lenti), Campa, Aprile (18′ st Pispico), Piscopo, Chiri, Afrune, Pasca, Coluccia. All. Bray.

ARBITRO: Posado di Bari.

 

