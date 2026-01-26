foto: il Mesagne è ora a -1 dalla vettaph: FB Mesagne Calcio 2000
PROMOZIONE/B – Ostuni salvo in extremis, Mesagne e Squinzano accorciano le distanze: i tabellini della 21ª
I tabellini della 21esima giornata di Promozione girone B Puglia.
TAVIANO-CAROVIGNO 4-0
RETI: 24′ pt e 21′ st Iurato, 24′ st Gennari, 44′ st Coppola.
TAVIANO: Palma, Spinelli (36′ st Liquori), Giannotti, Carrozza, Alessandrì, Levanto, Verri (14′ st Maruccia), Portaccio (36′ st Savino), Gennari, Castrì (40′ st Fornaro), Iurato (29′ st Coppola). All. Costantini.
CAROVIGNO: Cervellera G., Jarju, Petracca (38′ st Lanzilotti), Caramia (23′ st Turco M.), Kidiera, Perrone, Kaba, Assindi (1′ st Lombardi), Campioto (18′ st Turco F.), Vantaggiato (38′ st Cervellera R.), Di Giulio. All. Di Serio.
ARBITRA: Pepe di Lecce.
—
MANDURIA-OSTUNI 1-1
RETI: 46′ pt Siverio (M), 47′ st Momar Thiam (O)
MANDURIA: Passaseo, Caputo, Patarinello, Zizzi, Solimeno, Stranieri, De MItri (1′ st Diaz, 35′ st Cecchin), Romano, Prinari (28′ st Ndiaye), Siverio (21′ st Palumbo), Cilenti. All. Tartaglia.
OSTUNI: Pizzaleo, Kola, Parisi (25′ st Caruso), Narducci (7′ st Bari), Gomez, Carlucci, M. Thiam, Lettieri (40′ st De Pasquale), Zolezzi, Balanda, Sowe. All. Bruni.
ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.
—
LEVERANO-LOCOROTONDO 2-0
RETI: 11′ pt Sanyang, 32′ st De Pascalis
LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Suppressa (10′ st De Carlo), Sanyang, Valentino, Quarta, Alemanni, Mariano. All. Lentini.
LOCOROTONDO: Palmisano, Lacirignola (17′ st Laguardia), Simeone, Legrottaglie, Palazzo, Pentassuglia, Savoia, Natale, Diwouta, Mastronardi, Romanazzo. All. Calabretto.
ARBITRO: Zantonini di Brindisi.
—
MESAGNE-COPERTINO 4-1
RETI: 7′ pt Fatty (M), 38′ pt Diop (M), 12′ st Manta Ale. (M), 21′ st Stella (C), 39′ st Taveri (M)
MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye, Gningue (42′ st De Luca), Ribezzi, Duku, Manta And. (30′ st Taveri), De Carlo (23′ st D’Amanzo), Manta Ale. (18′ st Sekou), Fatty, Ouedraogo. All. Funaro.
COPERTINO: Margiotta, Stella, Della Bona (40′ st Faggiano), Franco, Ciccarese, Lorenzo (1′ st Sowe), Pouye, Greco (17′ pt Santoro), Nestola, Frisenda, Falco (1′ st Ciucci). All. Olivieri.
ARBITRO: Valente di Bari.
—
GINOSA-TREPUZZI 4-0
RETI: 20′ pt, 8′ st e 27′ st Lovecchio, 40′ st Coronese M.
GINOSA: Njie, Di Mauro, Coronese M., Panzarea (18′ pt Sernia), Ventuira, Cimmarusti, Telesca (37′ st Passarelli), Casucci, Lovecchio (32′ st Basta), Faccini (22′ st Sergio), Villani (37′ st Prati). All. Pizzulli.
TREPUZZI: Aguirre, Fraschetta, Randazzo (10′ st Alpha, 35′ st Sumareh), Fiorentino (44′ st Spedicato), Tape, Ndiaye K., Palmieri, Quarta, De Marco, Thiara, Durante (34′ st Greco). all. Presta.
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.
—
V. MATINO-TRICASE 0-0
V. MATINO: De Luca, Schirosi, Pinto, Giannuzzi, Pino, Dorini, Marocco (15′ st De Marco), De Vito, Diop, Garcia, Seclì. All. Mauro.
TRICASE: Esposito, Puzzovio, Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavalieri (21′ st Ferrario), Torsello, Palumbo, Vatavu, Manisi, Ruibal. All. Mitri.
ARBITRO: Morleo di Brindisi.
—
ARBORIS BELLI-SQUINZANO 0-1
RETI: 25′ st Pignataro
ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi (40′ pt Amodio), Terrafino, Urrutia, Greco, Avella, Torrisi, Pascale (17′ st Longo L.), fernandez (22′ st Longo D.), Taldone (8′ st Ferreyra), Moretti. All. Calicchio.
SQUINZANO: Bibba, Longo, Nobile (17′ st Indirli), Fruci, Zecca, Iaia, Getti, Montinaro (22′ st Quarta), Poleti (22′ st Libertini), Pignataro, Ancora (46′ st Brue). All. Frisenna.
ARBITRO: Vozza di Bari.
—
T. DI ACAYA E ROCA-PUTIGNANO 2-1
RETI: 20′ pt Baclet (T), 10′ st Novelli (), 40′ st Piccinno (T)
T. DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Maraschio, Rutigliano, Cisternino, Espindola (45′ st Porpora), Garcia, Baclet (20′ st Almeyra), Piccinno (45′ st Zang), Murrone, Raffin. All. Greco.
PUTIGNANO: Loliva, Nitti, Muolo, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Calio (26′ st Fornaro), laera (19′ st Taddeo), Daugenti (29′ st Di Cosola), Novelli (42′ st Casulli), Colucci. All. Messina.
ARBITRO: Spluga di Brindisi.
—
SAVA-BAGNOLO 3-1
RETI: 1′ pt Galeone (S), 14′ st Spataro (S), 21′ st Pisano (S), 45′ st rig. Afrune (B)
SAVA: Bufano, Pinto, Neris (35′ st leo), Panico, Carlucci, Fabiano, Spataro, Lippo (40′ st Voria), Galeone (35′ st Mirizzi), Pisano (32′ st Itta), Gatto (40′ st Tolnai). All. Malacari.
BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Cariddi, Lanciano (35′ st Lenti), Campa, Aprile (18′ st Pispico), Piscopo, Chiri, Afrune, Pasca, Coluccia. All. Bray.
ARBITRO: Posado di Bari.