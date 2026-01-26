ECCELLENZA – Allungo Bisceglie, Foggia Incedit verso l’estromissione: i tabellini della 25ª

I tabellini della 25esima giornata di Eccellenza pugliese.

UGENTO-UC BISCEGLIE 0-0

UGENTO: Maggi, Marchionna, Macias, Regner, Urbano, Martinez, Albin Gomez (1’ st Aranda), Scarlino, Beceiro (31’ st Laena), Rivadero (18’ st Cordary), Boglic. All. Manco.

UC BISCEGLIE: Lullo, Loseto (43’ st Radicchio), D’Elia (26’ st Soldani), Panebianco, Diomandè, Cappellari, Bocchino, Zinetti (26’ st Capomaggio), Caputo (16’ st Kone), Bonicelli (16’ st Saani), Ramos. All. Rumma.

ARBITRO: Tomassini di Aprilia.

NOTE: al 36’ pt espulso Macias (U) per fallo di reazione.

(US Ugento Calcio) – Pareggio senza gol per l’Ugento. Finisce 0-0 tra i padroni di casa allenati da Andre Manco e l’Unione Calcio Bisceglie, formazione che veleggia in piena zona play off nel torneo di Eccellenza pugliese. Una partita condizionata dallo scirocco che ha sferzato il terreno di gioco per tutta la durata della partita e dall’espulsione comminata al 36’del primo tempo a Macias, per un fallo di reazione dopo un colpo, non sanzionato, di un avversario. Ai punti proprio i padroni di casa avrebbero meritato di più, avendo capitan Martinez e compagni messo in campo qualità tecniche e ardore agonistico di assoluto livello.

Il primo squillo di tromba è giallorosso quando corre il minuto 14. L’Ugento riconquista palla sulla trequarti d’attacco, Martinez lascia partire un destro che non passa lontano dalla traversa. Spingono i locali: al 16’ Marchionna recupera palla sul lato corto dell’area di rigore e dalla destra appoggia per Beceiro che non trova la porta da posizione favorevole. Lo stesso attaccante spagnolo un minuto più tardi crossa dalla sinistra, pallone appena troppo alto per Albin Gomez. La gara scivola via senza particolari sussulti, sino all’episodio che lascia in inferiorità numerica i padroni di casa. Nei minuti finali è sempre l’Ugento a spingere. Al 38’ Regner impegna Lullo con un tiro cross dalla sinistra, il portiere si rifugia in angolo e nel primo minuto di recupero è Scarlino a cercare il destro a giro dal limite, palla di poco a lato.

Partono forti i salentini anche ai inizio ripresa. Al 3’, sempre Scarlino non trova il momento giusto per la conclusione, due minuti più tardi il mancino dai 18 metri di Beceiro finisce alto. Sul fronte opposto, l’Unione Bisceglie si fa vedere con un calcio piazzato di Zinetti, Maggi è attento e respinge. Ugento ancora vicino al bersaglio grosso al minuto 18’. Da calcio piazzato dalla sinistra, Boglic mette palla in area, il pallone finisce a Scarlino che controlla e calcia di destro, conclusione alto di poco oltre la traversa. Al minuto 21’, Saani è lanciato verso l’area di rigore ma al momento di concludere è anticipato in angolo da un difensore. Sugli sviluppi del corner, si accende una mischia e Aranda salva sulla linea di porta. È il momento di pressione biscegliese, Maggi fa buona guardia su un altro calcio piazzato. Al 33’Urbano lavora un ottimo pallone a centrocampo, imbucata verticale per Cordary anticipato di un nulla dal portiere avversario. Minuto 44’: spunto di Laena sul lato corto di sinistra dell’area e sul pallone rimesso al centro intervento di un difensore che salva in angolo dando l’illusione dell’autogol. Attimi prima del triplice fischio finale, un punizione calciata da Lullo finisce direttamente nella porta di Maggi, l’arbitro annulla perché nessuno ha toccato la sfera. Alla fine solo applausi per i ragazzi di casa, anche se il risultato lascia l’amaro in bocca.

Sono 27 i punti dell’Ugento in classifica. Domenica prossima sfida in trasferta sul campo del Bitonto.

ATL. ACQUAVIVA-GALLIPOLI 4-0

RETI: 10′ pt Ferrante, 11′ pt Pucinelli, 40′ pt e 43′ st Guglielmi

ATL. ACQUAVIVA: Ditoma, Angelini, Asselti (28′ st Cosmo), Fucci (32′ st Lenoci), Colaci, Taal, Guglielmi, Ferrante, Goh (28′ st Colucci), Girardi (37′ st Patruno), Pucinelli (22′ st Schirizzi). All. Solidoro.

GALLIPOLI: Silvestrini, Minnella (35′ st Carluccio), Russo (16′ st Carrozza), De Petris, Abbate (6′ st Fernandes), Tabares, Avantaggiato, Beitia, Alonso, Megalhaes (19′ st Coco), Paglialunga (30′ st Scarpina). All. Barbosa.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

BITONTO-TARANTO 0-1

RETI: 9′ st Russo

BITONTO: Cozzella, Catalano, Dinielli, D’Alba, Napoli, Cafarella (34′ st Lavoratti), Cutrone, Milella (12′ st Fracchiolla), Marchitelli (43′ st Gagliardi), Palazzo (19′ st Bozzi), Di Michele. All. Zinfollino.

TARANTO: Martinlkus,Hadziosmanovic, Delvino (32′ st Rizzo), Guastamacchia, Derosa, Incerti (31′ pt Marino, 34′ st Zampa), Di Paolantonio, Vukoja, Labianca (25′ st Sansò), Losavio, Russo. All. Danucci.

ARBITRO: L’Erario di Formia.

S. MASSAFRA-POLIMNIA 2-0

RETI: 45′ pt Brigida, 30′ st Palmisano

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Campanella, D’Arcante, Chiochia, Secondo (42′ st D’Andria), Brigida, Nazzaretto (15′ st Sergio), Kordic, Palmisano (36′ st Pentimone), Russo. All. Marasciulo.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Anaclerio (19′ st Buonsante), Rapio, gernone, Marasciulo (28′ st Bottari), Zaccaria, Ungredda (1′ st Dellino), Tirera (8′ st Niang), Signorile (18′ st Divittorio), Mercurio. All. Mancini.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

GALATINA-VIRTUS MOLA 4-0

RETI: 15′ pt e 31′ pt Tourè, 15′ st Vigliotti, 22′ st Karim

GALATINA: Lauretti, Mengoli, Mora (20′ st Candido), Signore (1′ st Vigliotti), Gemma, Trofo, Macrì (23′ st Valentini), Portaccio, Goncalves (1′ st Musso), Karim, Tourè (20′ st Miglietta). All. Marino.

VIRTUS MOLA: Pietanza (31′ st Decaro), Loporchio, Samb, Magista, Lillo (31′ st Starace), Toniazzi, Caradonna F. (40′ st Sibilano), Caradonna G., De Bari, Cacucci (36′ st Toniazzi), Cavone. All. Spinello.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

CANOSA-TAURISANO 1-1

RETI: 6′ st Lamacchia (C), 43′ st Mingiano (T)

CANOSA: Massari (35′ st Tarolli), De Gol, Telera, Lamacchia, Di Benedetto, Manzo, Cafagna, Farinola R., Castro (35′ st Farinola S.), Croce, Rotondo (43′ st Lanzone). All. De Candia.

TAURISANO: Rollo, Romano, Bello, De Vasconcelos, Fayoseh, Solidoro, Ferraiuolo (20′ st Quarta), Maiolo, Mingiano, Garcia, Falciano. All. Oliva.

ARBITRO: Celi di Bari.

A. TOMA MAGLIE-BRINDISI 0-0

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Alfarano, Mutisi, Martina, Diaz, Ousfar (30′ st Bah), Serafino, Oltremarini (47′ st Vantaggiato). All. Giuliatto.

BRINDISI: Antonino, Bernaola, Lanzolla, Scoppa (24′ st Ferrari), Melillo, Sanchez L. (43′ st Mangialardi), Lobosco, Benvenga, Carpineti, Saraniti, Cauteruccio (24′ st Gori). All. Ciullo.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

BRILLA CAMPI-N. SPINAZZOLA 1-0

RETI: 33′ pt Calò

BRILLA CAMPI: Menendez, Filippi Filippi, Cucci, Mossolini, Caravaglio, Layus, Calò, Flordelmundo (25′ st Vapore), Mariano, Marti (40′ st Carrozzo), De Gaetanoi (11′ st Dell’Atti). All. Calabuig.

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro (20′ st Silvestri), Erminio (11′ st Cucumazzo), Stefanini, Losappio, Ripanto, Brizzi (20′ st Gabriele), Colonna, Ferrero, Leone (11′ st Santoro), Di Palma. All. Di Domenico.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

BISCEGLIE-RACALE 3-1

RETI: 23′ pt Massimi (R), 43′ pt Visani (B), 11′ st Maffei (B), 14′ st Martinez (B)

BISCEGLIE: Lonoce, De Luca A., Traore (1′ st Ioio), Visani, Martinez, Lopez (25′ st Amoroso), Lavopa (37′ st Martino), Gonzzalez, Pignataro (1′ st Cifarelli), Maffei (17′ st Dammacco), Sene. All. Di Meo.

RACALE: Colazo, Cardinale, Pennetta (1′ st De Vito), Pirretti, Galan, Sarmiento (24′ st My), Miggiano, Perez (17′ st Carrino), Ramirez, Barbero (37′ st Grimaldi), Massimi (31′ st Abatelillo). All. Sportillo.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

FOGGIA INCEDIT-NOVOLI non disputata per assenza in campo del Foggia