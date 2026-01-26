NARDÒ – Impresa oltre l’emergenza: Garnica e un super Galli piegano la Real Normanna

Una vittoria di nervi, cuore e organizzazione. Nonostante un’infermeria piena che avrebbe fatto tremare chiunque, il Nardò di mister De Sanzo supera l’ostacolo Real Normanna per 1-0, conquistando tre punti pesantissimi che profumano di maturità. In un “Giovanni Paolo II” trascinato dal calore del pubblico, i granata hanno saputo soffrire, colpire e infine alzare le barricate.

Il tecnico neretino si è presentato al fischio d’inizio con una retroguardia da inventare: fuori contemporaneamente Gigliotti, Fornasier e Minerva. Spazio dunque a forze fresche come Trinchera, Manuzzi, Tursi e Cirio, con Emmanuele Tedesco al debutto dal primo minuto a far coppia con D’Anna. Dopo i primi 20′ di studio, in cui gli ospiti hanno provato a spingere senza però graffiare, il Nardò ha iniziato a macinare gioco, rendendosi pericoloso prima con Garnica e poi con un colpo di tacco d’alta scuola di Tedesco, terminato a fil di palo.

La ripresa si è aperta con un Nardò ancora più convinto. Al 5’ è Calderoni a far tremare la porta avversaria con un sinistro violento che si stampa sull’incrocio dei pali. Il vantaggio è nell’aria e si materializza al 20’: splendida discesa di Agrimi sulla corsia destra, cross al bacio e deviazione sottomisura di Garnica che fa esplodere lo stadio. Lo stesso attaccante avrebbe poco dopo la chance del raddoppio, ma il portiere Spurio risponde presente tenendo a galla i campani. Negli ultimi quindici minuti la Real Normanna ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma ha dovuto fare i conti con un Galli in stato di grazia. Il portiere granata è salito in cattedra negando il pari in almeno quattro occasioni nitide. Il momento clou al 37’: una doppia parata prodigiosa, quasi ai limiti del miracolo, sui tentativi ravvicinati di Messina e Petricciuolo (quest’ultimo sfortunato anche nel colpire un legno durante il match).

Al triplice fischio è festa grande per un Nardò, al 13esimo risultato utile consecutivo, capace di sopperire alle assenze con lo spirito di sacrificio. Una vittoria che dà morale e consapevolezza: anche nell’emergenza. Domenica prossima si andrà a Nola.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 25.01.2026, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 21

NARDÒ-REAL NORMANNA 1-0

RETI: 20′ st Garnica

NARDÒ (4-4-2): Galli; Manuzzi, Trinchera, Calderoni, Tursi; Cirio (15′ st Agrimi), Addae, De Luca, Garnica (34′ st Risolo); Tedesco, D’Anna. All. De Sanzo.

REAL NORMANNA (3-5-2): Spurio; Hutsol, Cassandro (21′ st Petricciuolo), Esposito G.; Alfano, Verde (35′ st Capasso), Ejjaki, Antinucci (5′ st Capone), Iavarone; Messina, Esposito F. (27′ st Principe). All. Sannazzaro.

ARBITRO: Bruschi di Ferrara.

