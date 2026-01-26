TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 13ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 13 – 2ª rit.
(25.01.2026 h 15)
AP Specchia-Atl. Melpignano 8-0
Andrano Castiglione-Atl. Salve 0-4
Sannicola-Choriana 4-4
Palmariggi-GC Muro 1-1
Cutrofiano AM-V. Neviano 2-2
Riposa LM Scorrano
CLASSIFICA
Palmariggi 26
V. Neviano 25
GC Muro 24
Atl. Salve 24
LM Scorrano 22
Cutrofiano AM 17
AP Specchia 15
Andrano Castiglione 14
Sannicola 6
Choriana 5
Atl. Melpignano 0
NB: Palmariggi, Sannicola e Atl. Salve un punto di penalizzazione
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 14 – 3ª rit.
(01.02.2026 h 15)
V. Neviano-Andrano Castiglione
Atl. Salve-AP Specchia
GC Muro-Cutrofiano AM
LM Scorrano-Choriana
Atl. Melpignano-Sannicola
Riposa Palmariggi