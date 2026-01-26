TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 11ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 11
(25.01.2026 h 15)
Alixias-Club Salento Lecce 8-0
Atl. Copertino-Calimera 7-0
Lizzanello-V. Collepasso 3-1
Merine-Kick Off Academy 0-1
Seclì-Salento Soccer A. 2-1
S. Veglie-S. Guagnano 7-1
CLASSIFICA
S. Veglie 28
Alixias 25
Atl. Copertino 22
Merine 19
Kick Off A. 17
V. Collepasso 16
Seclì 15
Lizzanello 15
Salento Soccer A. 11
Calimera 11
S. Guagnano 8
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 12 – 1ª rit.
(01.02.2026 h 15)
Merine-Alixias
Seclì-Calimera
S. Veglie-Club Salento Lecce
Kick OIff Ac.-Salento S. Academy
Lizzanello-S. Guagnano
Atl. Copertino-V. Collepasso