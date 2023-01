LECCE – Il colpo last-minute è Pietro Ceccaroni

Il colpo last minute del Lecce nella sessione invernale di mercato porta il nome e il cognome di Pietro Ceccaroni.

Classe 1995, difensore centrale, alto 188 cm, in forza al Venezia, Ceccaroni dovrebbe essere annunciato a breve dalla società, andando a rinforzare il pacchetto di centrali difensivi che, dopo l’infortunio di Pongracic, andava integrato.

Ligure di Sarzana, cresce nel settore giovanile dello Spezia, dove esordisce in Primavera A nel 2012-13. L’esordio in Serie B arriva nel novembre 2014 con Bjelica allenatore al Venezia. Dopo un’annata in Serie C con la Spal, ritorna in Laguna dove comincia a conquistare posizioni e anche una maglia da titolare, centrando anche i playoff nel 2016-17. Poche presenze nel 2017-18, quindi una stagione con la casacca del Padova, sempre in B, in cui colleziona 17 presenze, ritornando a Venezia con i gradi del titolare e dove milita sino ad oggi, dopo l’esperienza in Serie A dello scorso anno (35 presenze, due gol, due assist) e le 20 di quest’anno (con un gol), ultima delle quali, sabato scorso, nel derby col Cittadella finito 1-1.

Intanto, per domani mattina, la società ha convocato una conferenza stampa di chiusura-mercato alle ore 11. Parleranno Stefano Trinchera e Pantaleo Corvino.

Aggiornamento delle 18.30: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Ceccaroni dal Venezia FC”.