VOLLEY A3/m – Leo Shoes Casarano senza pietà, grande vittoria contro il Palmi

Alla vigilia della sfida interna con l’Omifer Palmi si sapeva che solo una prova di carattere e di orgoglio avrebbero permesso alla Leo Shoes Casarano di provare ad interrompere la serie negativa che sembrava doveva proseguire soprattutto considerando le defezioni molteplice di una settimana caratterizzata da difficoltà e sfortune.

I rossoazzurri, con ancora le scorie di vari virus da smaltire, hanno sfoderato una prestazione di grande maturità che ha consentito loro di portare a casa una vittoria dal peso specifico rilevante al cospetto di un avversario ostico e costruito per tentare il salto di categoria. Encomiabile come Peluso e compagni non abbiano assolutamente risentito delle precarie condizioni fisiche e di una settimana di lavoro precaria.

L’inizio del match è di marca ospite: trascinati dal polacco Strabawa ì calabresi si portano subito avanti conducendo le danze. Un break di sei punto spezza il predominio ospite e lancia i rossoazzurri verso la conquista del primo set grazie agli attacchi vincenti di Marzolla e Cianciotta ma soprattutto grazie finalmente ad ottime percentuali a muro (25-19).

Ingranata la marcia giusta i ragazzi di mister Licchelli spingono forte anche nel set successivo. Il Palmi tenta di rimanere agganciato al match ma gli attaccanti calabresi trovano una Leo Shoes perfetta nella correlazione muro difesa ed efficace in attacco grazie ai suoi martelli in giornata di grazia. Con il punteggio di 25-21 i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio.

Leo Shoes che continua a macinare gioco e punti anche nel parziale successivo. Il Palmi tenta il tutto per tutto e Marsili si affida soprattutto ai suoi centrali. I rossoazzurri acquisiscono un piccolo vantaggio che i calabresi puntualmente annullano. Si arriva alle fasi decisive in assoluta parità; esce Cianciotta per un problema alla caviglia ed il suo sostituto Guadagnini si erge a protagonista firmando gli ultimi due punti che consegnano set e match ai padroni di casa tra gli applausi meritati del pubblico.

IL TABELLINO

Leo Shoes Casarano – OmiFer Palmi 3-0

(25-19, 25-21, 25-22)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 3, Cianciotta 17, Peluso 6, Marzolla 16, Ciupa 7, Matani 4, Prosperi Turri (L), Moschese 1, Guadagnini 2. N.E. Urso, Floris, Ulisse, Rampazzo. All. Licchelli.

OmiFer Palmi: Marsili 3, Marinelli 9, Rau 7, Stabrawa 13, Carbone 4, Gitto 11, Cappio (L), Peripolli 1, D’Amato 0, Pellegrino 0. N.E. De Santis, Ferraccù, Miscione. All. Radici.

Arbitri: Colucci, Di Bari. Note – durata set: 26′, 30′, 35′; tot: 91′.

(Ufficio Stampa Leo Shoes Casarano)

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 5ª rit.): Bari-Aversa 3-0, Casarano-Palmi 3-0, Marcianise-Ortona 2-3, Aurispa L. Lecce-Tuscania 3-0, Sabaudia-Modica 1-3, Catania-Sorrento 2-3, Napoli-Roma 2-3.

CLASSIFICA: Catania 45 – Ortona 44 – Tuscania 31 – Bari 30 – Palmi 29 – Casarano, Aurispa L. Lecce, Aversa 27 – Modica, Sorrento 25 – Roma 19 – Sabaudia 18 – Marcianise 16 – Napoli 9.

PROSSIMO TURNO (5 feb.): Bari-Catania, Modica-Aurispa L. Lecce, Sorrento-Casarano, Aversa-Sabaudia, Tuscania-Marcianise, Ortona-Napoli, Palmi-Roma.