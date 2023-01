LECCE – Allenamento all’Acaya con tre assenti. Giudice sportivo, ammenda al club e diffida per due giallorossi

Il Lecce prosegue la preparazione in vista del match di sabato contro la Cremonese. Stamani all’Acaya erano assenti Dermaku e Pongracic, mentre Maleh si è sottoposto a cure fisioterapiche dopo l’infortunio alla caviglia. Domani mattina si replica, sempre all’Acaya.

Intanto, il Giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 8mila euro alla società giallorossa “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, due bottigliette di plastica, senza colpire nessuno, e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di gioco due petardi e due bengala, sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS”.

Il totale delle ammende, da inizio anno, sale a 42mila euro.

Non ci sono squalificati in casa Lecce ma entrano in diffida Youssef Maleh e Federico Baschirotto che si aggiunge alla già nutrita lista di diffidati che comprende anche Samuel Umtiti, Joan Gonzalez e Federico Di Francesco.