LECCE – Colpo gobbo di Corvino e Trinchera: Simic sbarca nel Salento per le visite mediche

Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, a luci spente, mettono a segno un altro importante colpo di mercato. È atteso a Lecce nella giornata di domani Lorenco Simic, difensore croato classe 1996, alto ben 195 cm, centrale.

Dopo aver mosso i primi passi calcistici in patria, sotto i colori del Goverla Uzhgorod e dell’Hnk Hajduk Spalato, Simic approda in Serie A alla Sampdoria nel 2016/17, rimanendo ai margini della prima squadra, poi esordendo in Serie B nella stagione successiva con l’Empoli di Vincenzo Vivarini, con la cui maglia mette insieme 15 presenze, segnando anche tre gol. Un bottino che, a metà stagione, gli vale l’ascesa in Serie A con la maglia della Spal di Leonardo Semplici, che lo fa esordire a febbraio 2018 nella gara persa per 4-0 contro il Milan di Gennaro Gattuso. In A segna anche un gol nella vittoria esterna di Crotone. Viene riconfermato alla Spal, sempre in Serie A, nella stagione successiva, ma, per via anche di qualche infortunio, racimola solo una manciata di presenze.

Le ultime squadre con cui ha giocato Simic sono il Rijeka in massima serie croata (senza, però, presenze); il Dac Dunajska Streda in Serie A slovacca (quattro gettoni più tre in Coppa); dal 2020/21, lo Zaglebie Lubin, Serie A polacca: 17 presenze e quattro reti nel 2020/21; sette presenze e un gol nell’attuale stagione. L’ultima gara giocata risale al 15 dicembre, sul campo del Legia Varsavia.

Simic sarà domani a Cutrofiano, al Centro BioLab, per sottoporsi alle visite mediche.

