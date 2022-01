VOLLEY A3/m – Scossone Galatina, via Stomeo e Bray. Il presidente Liguori: “Ora la squadra non ha alibi”

Inatteso colpo di scena in casa Efficienza Energia Galatina. Da ieri sera, gli allenatori Giovanni Stomeo e il suo vice Antonio Bray, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi dopo un lungo rapporto di collaborazione, durato sette anni.

“È stata una giornata difficile – spiega il presidente del club, Francesco Liguori – in cui ci siamo trovati a prendere decisioni sofferte ma inevitabili. Abbiamo deciso, di comune accordo con mister Stomeo e col suo vice Bray, di interrompere il nostro rapporto, visto che i risultati negativi ci impongono di dare una scossa all’ambiente. la stima e l’ammirazione per il lavoro svolto da loro non sono mai mancate, ma il segnale è togliere ogni alibi alla squadra. La società tutta desidera ringraziare mister Stomeo e il suo vice Bray per l’impegno e la professionalità profusi in questo lungo periodo, vissuto con passione e attaccamento ai colori blucelesti, e augura loro le migliori fortune personali e professionali”.

Ore di grande lavoro, quindi, per il ds Buracci che affronterà l’aspetto riguardante la scelta del nuovo allenatore. La squadra, oggi, avrebbe dovuto giocare in trasferta contro Ottaviano ma la gara è stata rinviata a data da destinarsi.

(foto: coach Giovanni Stomeo)