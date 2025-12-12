LECCE – Col lutto al braccio per Miceli. In campo coi suoi colleghi anche il baby arbitro aggredito nel Tarantino

Questa sera, in occasione di Lecce-Pisa, sarà osservato un minuto di raccoglimento in onore dell’ex capitano del Lecce, Carmelo Miceli, scomparso mercoledì. I giallorossi indosseranno anche il lutto al braccio.

Inoltre, la società ha inviato allo stadio il giovane arbitro aggredito pochi giorni fa mentre dirigeva Ginosa-Laterza Under 16 provinciale da un tesserato del Laterza, entrambi 15enni. Il giovane direttore di gara entrerà sul prato del Via del Mare insieme alla quaterna arbitrale per raccogliere un abbraccio collettivo e per sensibilizzare l’opinione pubblica, ancora una volta – visto che ce n’è tanto bisogno – ai veri valori dello sport che rifiutano la violenza e la discriminazione in ogni sua forma.