TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 07.12.2025
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 7 dicembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY: Matteo Longo (all., fino al 26/12/25)
LIZZANELLO: Micael Santoro (dir., fino al 26/12/25)
MERINE: Ammenda di 40 euro
S. GUAGNANO: Antonio De Filippis (1)
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ:
V. COLLEPASSO:
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 7 dicembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE: Emanuele Rizzo (2)
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO:
LM SCORRANO:
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Ammenda di 100 euro; Stefano Napoli (2); Mauro Antonaci (dir., fino al 27/12/25); Alessio Vantaggiato (dir., fino al 17/12/25)