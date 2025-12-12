AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati 7ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 7
Parabita City-Scorrano 2-2
NT San Cassiano-Matino Sportiva 1-1
Palmariggi-Gi.Al. Galatina 06/12 h 2-2
GS Castiglione-Le.Ca. Racale 1-1
Marco Tunno Maglie-Grifoni Soleto 3-0
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 19
Scorrano 13
Grifoni Soleto 11
Le.Ca. Racale 11
Matino Sportiva 11
Gi.Al. Galatina 9
Parabita City 7
Palmariggi 7
Nt San Cassiano 5
Gs Castiglione 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 8
Grifoni Soleto-Gi.al. Galatina 13/12 h 14.30
New Team San Cassiano-Parabita City 13/12 h 14.30
GS Castiglione-Matino Sportiva 13/12 h 15
Le.Ca. Racale-Palmariggi 15/12 h 20.30
Scorrano-Marco Tunno Maglie 08/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
9 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie);
8 RETI: De Donno M. (MT Maglie);
6 RETI: Cotardo D. (Scorrano), D’Amilo M. (Le.Ca. Racale);
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 7
Ugento-Gac Taurisano 3-1
Pedone C. Salento-Capo di Leuca 0-5
Acas Salve-Rossoblù Tricase 4-5
Ascla Tiggiano-Alliste 0-1
Rudianus-Presicce Acquarica rinviata ddd
CLASSIFICA
Ugento 18
Acas Salve 16
Capo Di Leuca 13
Alliste 13
Rossoblu Tricase 12
Presicce Acquarica 7
Gac Taurisano 6
Ascla Tiggiano 5
Rudianus 3
Pedone C. Salento 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 8
Alliste-Acas Salve 13/12 h 14.30
Presicce Acquarica-Rossoblù Tricase 13/12 h 15
Ascla Tiggiano-Pedone Country Salento 13/12 h 15
Capo di Leuca-Ugento 15/12 h 20.30
GAC Taurisano-Rudianus 15/12 h 20.30
Rec. GAC Taurisano-Pedone Country Salento (entro il 07/01)
Rec. Rudianus-Presicce Acquarica (entro il 08/01)
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
6 RETI: Calabrese A. (Acas Salve);
5 RETI: Ponzetta M. (AC Ugento), Sanapo A. (Rossoblù Tricase);
4 RETI: De Blasi E. (Acas Salve), Marzo V. (Capo di Leuca);
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 7
Sp. Sanarica-Virtus Casarano 5-2
CD Otranto-Amici Muro Leccese 3-3
AC Spongano-Matino Sportiva rinviata
FC Casarano-AC Lucugnano rinviata
Real Collepasso-Casaranese rinviata
Galatone-Supporters Casarano 7-1
Riposa Cannole
CLASSIFICA
Fc Casarano 15
Casaranese 15
Amici Muro L. 14
Real Collepasso 11
Lucugnano 10
Cannole 9
Cd Otranto 7
Sp. Sanarica 7
Matino Sp. 6
Virtus Casarano 6
Galatone 4
Spongano 3
Supp. Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 8+RECUPERI
Virtus Casarano-Cannole 13/12 h 14.30
Real Collepasso-FC Casarano 13/12 h 14.30
Casaranese-CD Otranto 14/12 h 10
Matino Sportiva-Sp. Sanarica 14/12 h 10
Supp. Casarano-Amici Muro Leccese 14/12 h 10
Real Collepasso-Casaranese 28/12 h 10
FC Casarano-Lucugnano 29/12 h 20.30
Cannole-Casaranese 03/01 h 14.30
CD Otranto-Galatone 03/01 h 14.30
Spongano-Matino Sportiva 03/01 h 14.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
12 RETI: Dhimaj A. (CD Otranto);
11 RETI: Toma A. (Matino Sportiva);
7 RETI: Caricato I. (Real Collepasso), Lubello I. (FC Casarano);
(…)