ECCELLENZA – Coppa Italia, risultati seconda giornata triangolare e ritorno accoppiamento semifinale

Giovedì di Coppa Italia Eccellenza quello odierno con la seconda giornata del triangolare di semifinale e il ritorno dell’accoppiamento eliminatorio.

Nella seconda giornata del triangolare, Gallipoli batte Novoli 3-1. Apre le marcature Marzio per i giallorossi nel primo tempo, conclusasi però 1-1 con gol del pareggio per il Novoli ad opera di Milanese. Nella ripresa dilaga il Gallo che ritorna avanti con gol di Camacho e chiude i conti con Gonzalez, direttamente da metà campo. La prima partita tra Novoli e Taranto era terminata 1-1, dunque la classifica, al momento, vede il Gallipoli primo con 3 punti (differenza reti +2); secondo il Taranto con un punto (d.r. 0), terzo il Novoli con un punto (d.r. -2), eliminato. La qualificazione alla finale si deciderà l’8 gennaio nel match finale tra Taranto e Gallipoli.

Per l’accoppiamento di semifinale, il Bisceglie batte i cugini dell’Unione Calcio per 3-1 e in virtù del pareggio dell’andata per 1-1 approda in finale. Le reti: 4′ di Fulvio (B), 65′ Lavopa (B), 70′ Sene (B), 84′ Soldani (UC).