LIVE! LECCE-PISA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
venerdì 12.12.2025, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 15
LECCE-PISA 1-0
RETI: 72′ Stulic
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (74′ Gallo). Coulibaly, Ramadani – Pierotti (66′ Banda), Berisha (11′ Kaba), Sottil (74′ Morente) – Camarda (66′ Stulic). A disp. Samooja, Bleve, Siebert, Sala, N’Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Gorter, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.
PISA (3-5-2): Semper – Calabresi (46′ Albiol), Caracciolo (81′ Buffon), Canestrelli – Tourè, Akinsanmiro (59′ Angori), Aebischer, Vural, Leris (74′ Lorran) – Moreo (59′ Tramoni), Meister. A disp. Scuffet, N. Andrade, Bonfanti, Coppola, Denoon, Esteves, Hojholt, Marin, Mateus Lusuardi, Piccinini. All. Alberto Gilardino.
ARBITRO: Juan Luca Sacchi sez. Macerata (Cecconi-Giuggioli; IV Dionisi; VAR Maggioni-Pairetto).
NOTE: Osservato un minuto di raccoglimenti in memoria di Carmelo Miceli, storica bandiera degli anni ’70-’80, scomparso nei giorni scorsi. Ammoniti: Morente, Gaspar (L), Calabresi (P). Rec. 3′ pt, 5′ st.