LECCE – Coda è tornato a essere l’Hispanico. Bene Pettinari e Majer: le pagelle del successo contro la Reggiana

LE PAGELLE DI REGGIANA-LECCE

Gabriel sv: serata da spettatore non pagante per il portiere brasiliano, che si limita ad un paio di uscite – comunque perfette – e davvero nulla più.

Maggio voto 6,5: il tempo di trovare la giusta confidenza e la condizione atletica ottimale, ed il terzino ex Napoli inizia a diventare un fattore per la formazione giallorossa. Sempre sul pezzo, spinge con i tempo giusti, creando sempre pericolo quando chiamato in causa. Nella ripresa preferisce gestire.

Lucioni voto 6: per quel poco che può fare, si fa trovare sempre pronto, dominando come sempre sul gioco aereo, considerando però che l’attacco emiliano è davvero poca roba.

Meccariello voto 6: leggi sopra, con la differenza di aver sfiorato un gol da bomber puro con un bel colpo di tacco.

Dal 77′ Pisacane sv

Gallo voto 6,5: dopo la prestazione opaca tirata fuori nel match contro l’Entella, il laterale mancino torna a disputare una gara brillante frizzante, creando diversi pericoli sull’out di competenza, con diverse giocate davvero interessanti. Finalmente piovono cross con continuità – e qualità – in area avversaria.

Dal 71′ Zuta voto 6: entra con la gara ormai in ghiaccio, limitandosi all’ordinario.

Majer voto 7,5: mezzo voto in più per il missile terra aria che vale il punto dello 0-2. Per il resto si commenta una delle sue migliori prestazioni stagionali, nella quale riesce ad abbinare quantità e qualità, con diversi recuperi, ma anche tante buone giocate in fase di costruzione. Bentornato Zan.

Hjulmand voto 7: comanda la mediana salentina con la tranquillità e la serenità di un veterano della categoria. Le migliori giocate offensive partono dai suoi piedi, confermando la capacità di scandire i tempi della manovra con assoluta maestria. Fondamentale anche nel dar vita al primo pressing, che spesso risulta letale per gli avversari.

Bjorkengren voto 6,5: motorino inesauribile in mezzo al campo. Corre, lotta, recupera e ripulisce i palloni, dando spesso quel ritmo forsennato che serve. Dopo una fase di rodaggio, è riuscito a prendersi il centrocampo a suon di ottime prestazioni.

Dal 77′ Nikolov sv: ha il merito di guadagnarsi il rigore trasformato da Stepinski.

Henderson voto 7: finalmente si rivede il vero Henderson. Sempre molto pericoloso con i suoi inserimenti, riesce a creare superiorità quando serve, mettendo spesso in difficoltà gli avversari con i suoi strappi. Sfiora il gol in un paio di circostanze.

Pettinari voto 7: dopo diverso tempo si rivede il Pettinari di Trapani. Bravo a procurarsi il rigore con una giocata intelligente, preciso e perfetto invece nell’assist che porta al tris di Coda. Lavora tanto e bene anche spalle alla porta. Una prestazione così, avrebbe meritato la gioia personale.

Dal 71′ Yalcin voto 6: ha tanta voglia di incidere, ma ancora manca il guizzo giusto.

Coda voto 7,5: chiude la pratica dopo solo mezz’ora, ritrovando lo smalto che mancava da diverse giornate. L’approccio lascia ben sperare e dopo aver preso la mira in due circostanze, stappa la contesa con un preciso rigore. Da rapace il gol che di fatto chiude il match. Quando riesce ad essere nella partita, la squadra gode di una marcia in più.

Dal 66′ Stepinski voto 6,5: entra con il piglio giusto e la voglia di lasciare il segno. Trasforma con freddezza il rigore che vale il definitivo 4-0. E, comunque, sono sette stagionali.

All. Corini voto 7: nel momento più importante e delicato la squadra tira fuori una prestazione al limite della perfezione. Qualità, quantità ed intensità, utili ad archiviare la pratica dopo solo mezz’ora di gioco. Ha il merito di continuare a puntare sulla linea verde e, nonostante i diversi passi falsi, la classifica oggi sembra sorridere un po’ di più. Ora la parole d’ordine è una soltanto: Continuità!

—

REGGIANA: Venturi 5.5, Costa 4.5, Ajeti 4, Rozzio 5, Libutti 5, Varone 5.5 (dall’80’ Kirwan 5.5), Pezzella 4.5, Laribi 5.5 (dal 57′ Espeche 5.5), Radrezza 5.5 (dal 56′ Mazzocchi 5), Siligardi 4,5 (dal 46′ Lunetta 4.5), Ardemagni 4.5 (dal 57′ Gyamfi 5.5). All. Alvini 5.

(foto: M. Coda, MVP insieme a Majer – ©SalentoSport/Coribello)