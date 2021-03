LA CRONACA – Riecco il vero Lecce! Poker alla Reggiana, i giallorossi tornano a brillare

Grazie ad una grandissima prestazione sotto ogni punto di vista, il Lecce ritrova il successo annientando la Reggiana con un secco 0-4. I salentini entrano bene in campo e non perdono il filo per un solo minuto del match, facendo apparire il poker come facilissimo. La classifica ora torna a sorridere, con un quinto posto provvisorio, in attesa di Chievo-Vicenza di domani, ed il secondo lontano 4 lunghezze.

Corini ha la coperta corta per il suo 4-3-1-2, così avanza Henderson sulla trequarti e ripropone Coda in avanti. Per Alvini è 4-2-3-1 con Ardemagni unica punta. Ad inizio match c’è un bel Lecce, subito propositivo. Ed al quinto c’è subito una grandissima occasione per Coda, che spreca tutto mandano al lato il rigore in movimento servito da Bjorkengren. Al 13′ la punta ci riprova, stavolta su punizione e con maggiore precisione, trovando tuttavia l’ottima risposta di Venturi. Il terzo tentativo è quello buono, ed arriva al quarto d’ora quando Pettinari si guadagna un calcio di rigore che il numero 9 giallorosso poi è bravo a trasformare. A vantaggio ottenuto i giallorossi abbassano l’intensità delle azioni, ma non la loro efficacia. Così al 29′ arriva il bis: sugli sviluppi di un calci di punizione battuto basso la palla arriva a Majer che scaraventa un destro imparabile sotto l’incrocio dei pali. Tre giri di lancette ed ecco il tris ancora con bomber Coda, che di mancino gira in rete il grande assist di Pettinari. Nel finale di tempo il Lecce amministra con disinvoltura non disdegnando offensive, stavolta contenute dalla difesa emiliana.

Buon Lecce anche ad inizio ripresa, e al 49′ Henderson sfiora l’eurogol con una magistrale punizione al lato di un nulla. Lo stesso scozzese sei minuti più tardi si mangia un gol fatto, spedendo oltre la traversa l’assist perfetto di Coda che andava solo appoggiato in porta. Poi, a cavallo del quarto d’ora, subito dopo il rosso ad Ajeti, si scatena Meccariello, che prima dal limite impegna Venturi e poi sfiora il gran gol di tacco da due passi. Al 70′ la prima occasione del match granata in un colpo di testa di Varone su punizione di Pezzella, largo di un nulla. Cinque minuti dopo si fa vedere il neo entrato Yalcin con un mancino troppo centrale per impensierire l’estremo granata. Il poker arriva comunque all’ottantaduesimo, quando Stepinski trasforma il rigore procurato da Nikolov. Nel finale non si gioca più ed è 0-4.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Chievo, sabato alle 14.

(foto: Henderson e Coda, due dei protagonisti – archivio, ©SalentoSport/Coribello)