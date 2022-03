LECCE – Coda, è iniziata la scalata verso il podio all-time: “Orgoglioso di questi traguardi ma ne voglio altri…”

Con 40 reti in una stagione e mezza, Massimo Coda è già entrato nella storia del Lecce, posizionandosi al settimo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi. La doppietta di ieri è valsa all’Hispanico per staccare una leggenda come Checco Palmieri (38). Il prossimo obiettivo è Simone Tiribocchi (42). Il podio di Marco Mancosu (50 gol), adesso, trema.

Le parole del bomber giallorosso nella conferenza stampa di ieri: “Sono contento di come è andata anche se, ancora una volta, si è capito che in Serie B le partite non sono mai chiuse e che non bisogna mai adagiarsi perché basta una palla per cambiare le cose. Per fortuna ci è andata bene perché dopo il loro palo, siamo riusciti a chiuderla nel finale. Come mi trovo con Ragusa e Rodriguez? Sono due esterni che attaccano di più la profondità rispetto a Strefezza e Listkowski. Pablo si accentra di più e con lui sono riuscito a trovare qualche giocata di prima. È stata una buona coppia anche oggi ed è stato bravo nell’assist sul gol del 2-1. I numeri con la maglia del Lecce? Sono orgoglioso di averli raggiunti, questa società mi ha sempre messo nelle condizioni di far bene. Ci tengo a raggiungere altri record, ci servirà per il nostro obiettivo di squadra“.

(foto: Strefezza-Coda-Gargiulo dopo il gol del 3-1, ph Coribello/SalentoSport)