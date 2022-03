VOLLEY A3/m – Casarano, tutto facile con Ottaviano: una boccata d’ossigeno per la classifica

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Leo Shoes Volley Casarano che, nella sfida valevole come recupero della seconda giornata di ritorno, ha avuto la meglio sulla formazione campana della Falù Ottaviano, tornando a brindare ad un successo dopo oltre due mesi di astinenza.

Tre punti importanti che ridanno ossigeno e rappresentano una fondamentale iniezione di fiducia per Torsello e compagni che, seppur ancora in forma non brillante, hanno mandato ko gli avversari arrivati in Salento alla ricerca di punti in chiave salvezza.

Trascinatori in casa Leo Shoes sono stati gli schiacciatori Petras e Baldari, autori di sedici punti a testa, bravi a metter giù palloni pesanti nei momenti decisivi dei tre set.

Tutti i parziali giocati hanno avuto un andamento similare: ad una fase di equilibrio è seguita l’accelerata decisiva messa a segno dai padroni di casa, bravi poi a custodire le lunghezze conquistate sino a chiusura dei set (25-21, 25-23, 25-21).

Dopo aver riassaporato il gusto della vittoria, per la Leo Shoes Casarano arriva un durissimo banco di prova: domenica a far visita ai rossoazzurri arriva la capolista Aversa che di certo verrà con l’intento di conquistare l’intera posta in palio.

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-FALÙ OTTAVIANO 3-0

(25-21, 25-23, 25-21 – 1h22′)

CASARANO: D’Amato 3, Petras 16, Peluso 5, Meleddu ne, Ciardo, Stefano, Scaffidi, Torsello 5, Baldari 16, Pierri (L), Ribecca, Urso (L) ne, De Micheli, Paoletti 13. Coach: Licchelli.

Ace 3, ricezione 47% (perfetta 36%), attacco 46%, muri 9

OTTAVIANO: Lucarelli 19, Ammirati 8, Tulone ne, Buzzi 4, Titta (L), Pizzichini 9, Settembre 7, Coppola, Ruiz ne. Coach: Mosca.

Ace 4, ricezione 44% (perfetta 24%), attacco 43%, muri 4

Arbitri: Colucci e Papapietro.

—

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

CLASSIFICA: Aversa 42 – Aurispa L. Lecce 41 – Aci Castello 41 – Tuscania 38 – Palmi 38 – Casarano 29 – Massa Lubrense 29 – Modica 28 – Marcianise 19 – Ottaviano 18 – Sabaudia 17 – Galatina 12 – Marigliano 5.

Recuperi: 5/3 ore 20 Tuscania-Marigliano; 6/3 ore 17 Casarano-Aversa, ore 18 Marcianise-Galatina; 7/3 ore 16 Palmi-Sabaudia, ore 20 Modica-Tuscania; 8/3 ore 20 Modica-Tuscania; 9/3 ore 19.30 Aurispa Libellula Lecce-Casarano.

PROSSIMO TURNO (9ª rit. – 13 mar.): Sabaudia-Galatina, Palmi-Tuscania, Massa Lubrense-Modica, Aurispa L. Lecce-Ottaviano, Aversa-Aci Castello, Casarano-Marcianise. Riposa Marigliano.