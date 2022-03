SERIE B – Coda prende il largo, bentornato Rodriguez! La classifica marcatori dopo la 27ª

Sedici reti in 25 partite, media gol di 0,64: signori, ecco Massimo Coda, in gol per la quinta partita consecutiva col suo Lecce, primo in classifica al termine della 27esima giornata. Sono 40 i gol realizzati dall’Hispanico con la maglia giallorossa, numeri che lo proiettano al settimo posto all-time tra i miglior marcatori del club salentino. Ai 16 messi insieme in campionato, Coda aggiunge la doppietta di Parma in Coppa Italia per un totale di 18 a 2/3 di stagione. Il suo record di 22 gol, fatto segnare nella scorsa stagione, è ormai a un passo.

Dopo cinque mesi e mezzo dal gol segnato all’Alessandria, ritorna sul tabellino dei marcatori anche Pablo Rodriguez, all’ottava rete in carriera con l’Us Lecce.

Coda prende il largo nella classifica marcatori, con cinque lunghezze di distanza dal suo amico e compagno Gabriel Strefezza. In doppia cifra, oltre a Lapadula, anche De Luca, Charpentier e Vazquez.

La classifica marcatori dopo la 27esima:

16 RETI: Coda M. (Lecce);

11 RETI: Strefezza G. (Lecce);

10 RETI: Lapadula (Benevento), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Vazquez F. (Parma);

9 RETI: Corazza S. (Alessandria);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza), Donnarumma A. (Ternana), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina);

7 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Baldini E. (Cittadella), Okwonwko O. (Cittadella), Buonaiuto C. (Cremonese), Valoti M. (Monza), Maric M. (Crotone);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Zerbin A. (Frosinone), Ciofani D. (Cremonese), Moreo S. (Brescia), Mancosu M. (Spal), Partipilo A. (Ternana), Insigne R. (Benevento), La Gumina A. (Como), Benedyczak A. (Parma), Palacio R. (Brescia);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), Tello A. (Benevento), Montalto A. (Reggina), Proia F. (4 LR Vicenza, 1 Brescia), Colpani A. (Monza), Bidaoui S. (Ascoli), Tramoni M. (Brescia), Vido L. (3 Cremonese, 2 Spal), Gytkjaer C. (Monza), Pettinari S. (Ternana), Menez J. (Reggina);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 15 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 34 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 50 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A. (Lecce) e altri 94 calciatori.

(foto: Rodriguez e Coda festeggiano il gol dell’1-0 – ph Coribello/SalentoSport)