LECCE – Sticchi Damiani: “Impresa, ma dovevamo chiuderla prima”. Gabriel, le prime cento in giallorosso

“Dovevamo chiuderla prima”. Il commento del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nel post Lecce-Ascoli.

“Il mio cuore sta benissimo perché sono allenato a questa girandola di emozioni, alle quali si deve sopravvivere giocando ogni tre giorni. Sono contento della prova della squadra che ha fatto una grande partita per 70 minuti e se si ha l’opportunità di chiudere queste gare, lo si deve fare. Mi spiace per Ragusa perché meritava il gol dopo aver giocato una buona partita e sono contento anche per Rodriguez, gol importante e sempre a disposizione della squadra”.

Prima della partita, il presidente ha premiato Gabriel per le sue cento presenze in giallorosso, coincise con la partita giocata il 23 febbraio al cospetto del Cittadella: “Sono contento per lui, gli ho detto che è un motivo di prestigio entrare nel club dei pochi eletti che vantano cento partite nel Lecce”.

Sulla prossima gara: “Vincere due partite consecutive con questi ritmi è un’impresa. Baroni sa gestire i giocatori. A Perugia, domenica prossima, ci sarà un altro impegno complicato ma il nostro allenatore sa come fare per trovare le energie che servono”.

(fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia – foto: Gabriel premiato da Sticchi Damiani per le cento partite in giallorosso – ph Us Lecce)