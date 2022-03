LECCE – Baroni si gode i tre punti e i suoi ragazzi: “Se potessi, rimboccherei loro le coperte stanotte…”

Marco Baroni si porta a casa i tre punti dopo una gara dominata, tranne dal gol dell’Ascoli in poi. Le sue parole in conferenza stampa.

“A un certo punto pensavamo che la gara fosse diventata facile, ma le energie erano ridotte al lumicino dopo la partita di Monza. Abbiamo recuperato poco fisicamente e mentalmente e abbiamo dovuto soffrire, come succede quando si riaprono queste gare. Se avessimo avuto energie avremmo segnato subito il terzo gol ma invece lo abbiamo fatto alla fine, in contropiede. Rodriguez? Conosciamo il suo talento, deve diventare un giocatore forte. Nel suo ruolo c’è anche Ragusa che oggi ha giocato bene ma ha mancato il terzo gol. Se può essere una sua alternativa? Con lui parlo tanto, pensa al gol ma non lo deve cercare. Deve tenere i palloni, fare il suo percorso come tutti i giovani senza avere fretta. Può fare la staffetta con LIstkowski, Strefezza e gli altri. Il calo? Dipende da un sacco di situazioni. Tuia ha 70 minuti nelle gambe poi si affatica. Calabresi aveva qualche problema, Barreca ha speso tanto nelle ultime due gare. Se sei avanti e fai l’errore di arretrare… Sono stato costretto a mettermi a cinque dietro perché non vincevamo più alcun duello. Ma oggi era troppo importante il risultato. Calabresi capitano? Dà tuto sia quando gioca, sia negli allenamenti, è stato il giusto premio dopo un inizio difficile. Helgason? In crescita costante. Gargiulo? Avevamo bisogno di centimetri e abbiamo pagato sulle palle inattive. Majer lo stimo tantissimo, ora deve riposare e ritrovare energie mentali. Idem per Bjorkengren, un ragazzo stratosferico sotto tanti punti di vista. A Perugia ci sarà da correre e qualcosa cambieremo, forse. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi e se potessi rimboccherei loro le coperte stasera. Questo campionato è complicato, si gioca ogni tre giorni. Da Monza siamo tornati a notte fonda e non c’è tempo per recuperare. Non vedo l’ora di arrivare a dopo Perugia per avere qualche giorno di riposo in più per recuperare e lavorare”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)