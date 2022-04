SERIE B – Classifica marcatori: dominio Coda, Strefezza fa 13. Bentornato Di Mariano, benvenuto Ragusa

Con 20 gol in 31 partite giocate, Massimo Coda è sempre più il leader della classifica marcatori di Serie B dopo la 33esima giornata. Il bomber di Cava de’ Tirreni è a un passo dal record personale della scorsa stagione (22), con ancora cinque partite a disposizione. Sono 44 in totale con la maglia del Lecce: 20 in campionato e due in Coppa Italia, quest’anno; 22, l’anno scorso (tutti in campionato). Appaiato Guillermo Giacomazzi nella classifica all-time dei migliori marcatori giallorossi. Un’annata straordinaria, che fa il paio con quella di Gabriel Strefezza, che, i suoi record precedenti, li ha ormai polverizzati. Sono 13, quest’anno, con sei assist a contorno. E, a completare la serata perfetta di Terni, c’è stato anche il ritorno al gol di Francesco Di Mariano, che non entrava nel tabellino dal 1° ottobre dello scorso anno, Lecce-Monza 3-0. Anche in quell’occasione, il trio delle meraviglie andò a segno al completo. Il record stagionale dell’esterno palermitano è di otto reti, fatto segnare col Venezia nella stagione 2018/19. Primo centro in maglia giallorossa anche per Antonino Ragusa, che, in Serie B, non segnava dal dicembre 2020.

La classifica marcatori dopo la 33esima:

20 RETI: Coda M. (Lecce);

13 RETI: Strefezza G. (Lecce);

12 RETI: Donnarumma A. (Ternana);

11 RETI: Vazquez F. (Parma);

10 RETI: Lapadula (Benevento), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Corazza S. (Alessandria);

9 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Maric M. (Crotone), Valoti M. (Monza);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza), Baldini E. (Cittadella), Moreo S. (Brescia), La Gumina A. (Como), Ciofani D. (Cremonese);

7 RETI: Okwonwko O. (Cittadella), Buonaiuto C. (Cremonese), Zerbin A. (Frosinone), Zanimacchia L. (Cremonese), Tello A. (Benevento), Insigne R. (Benevento), Gytkjaer C. (Monza), Cambiaghi N. (Pordenone), Forte F. (Benevento), Gliozzi E. (Como);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Mancosu M. (Spal), Partipilo A. (Ternana), Benedyczak A. (Parma), Palacio R. (Brescia), Bidauoi S. (Ascoli), Vido L. (3 Cremonese, 3 Spal), Diaw D. (LR Vicenza), Torregrossa E. (Pisa);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), Montalto A. (Reggina), Proia F. (4 LR Vicenza, 1 Brescia), Colpani A. (Monza), Tramoni M. (Brescia), Pettinari S. (Ternana), Menez J. (Reggina), Beretta G. (Cittadella), Ciurria P. (Monza), Melchiorri F. (Spal), Di Mariano F. (Lecce), Caso G. (Cosenza), Camporese M. (2 Pordenone, 3 Cosenza), Gaetano G. (Cremonese), Tutino G. (Parma), Bernabè A. (Parma);

4 RETI: 21 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 28 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 50 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A., Blin A., Ragusa A. (Lecce) e altri 98 calciatori.

(foto: Di Mariano e Coda – ph Coribello/SalentoSport)