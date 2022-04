CASARANO-NARDÒ – Monticciolo: “Sconfitta che brucia”, De Candia: “Vittoria meritata”

Parla di sconfitta che brucia mister Monticciolo in riferimento al 2-1 casalingo rimediato con il Nardò dell’ex mister De Candia.

“Loro hanno fatto poco per vincere – dice Monticciolo – e noi le abbiamo provate tutte. Purtroppo la palla non voleva saperne di entrare. I ragazzi hanno creato tanto. Peccato, perché con un po’ di fortuna potevamo riagguantare il pareggio”.

Il Casarano ha dovuto far fronte a una serie di defezioni dovute ad infortuni e, da ultimo, all’influenza.

“Ho perso tanti giocatori – taglia corto il tecnico – ho dovuto cambiare sistema di gioco. Giochiamo tante partite in pochi giorni e più giochi più ti infortuni. Se ne avessimo giocata una a settimana, avrei avuto modo di recuperare più uomini. Poi si è messa anche l’influenza. In ogni caso, dobbiamo mantenere gli animi tranquilli, perché siamo in una zona che ci permette di essere razionali. Dobbiamo essere lucidi. In passato qualche di troppo leggerezza ci è costata cara. Adesso si sta ripetendo questo problema. Dobbiamo alzare la soglia di attenzione”.

Poi il tecnico rossoazzurro parla delle gare che attendono il Casarano.

“Abbiamo il Rotonda – conclude Monticciolo – e poi il Molfetta. Ma in realtà saranno tutte gare difficilissime. È un calendario difficile, però non inaccessibile. Per la salvezza ci sarà da lottare fino alla fine”.

Sul fronte opposto, parla di vittoria meritata mister Pasquale De Candia.

“Nel primo tempo – commenta l’allenatore granata – abbiamo avuto la migliore occasione e l’abbiamo capitalizzata. Nel secondo tempo sapevamo che dovevamo cercare di limitare una squadra che tentava di fraseggiare tra le linee. Lo abbiamo fatto benissimo. Siamo stati fortunati nel secondo gol, però penso che il risultato sia ampiamente meritato”.

Si tratta di tre punti importanti in ottica salvezza, ma l’obiettivo è ancora lontano.

“Questi tre punti – spiega De Candia – ci danno la possibilità di respirare e avere più stima di noi stessi. Anche domenica abbiamo fatto una bella partita contro la seconda in classifica, abbiamo giocato meglio di oggi e siamo venuti fuori dal campo con zero punti. Casarano e Nardò sono squadre che fanno buone prestazioni, ma raccolgono meno di quanto seminano. Le prospettive sono guardare di volta in volta alla prossima partita. Non possiamo guardare oltre, perché la classifica ci dice che dobbiamo raccogliere punti, sempre e ovunque”.

Un pensiero al “Capozza” e agli anni trascorsi in rossoazzurro.

“Quando ritorno qua – conclude il tecnico neretino – mi sembra di tornare a casa. Ripercorro tutti i momenti belli e positivi. Ci tornerei ogni giorno. Vedo sempre gente che mi sorride, difficilmente capitano cose del genere. Probabilmente qualcosa di buono l’ho fatto”.

