VIRTUS MATINO – Branà: “Impresa disperata ma non molliamo. A Cerignola con questa cattiveria”

Il Matino tiene vive le speranze salvezza vincendo 1-2 a Bisceglie. Il commento post-partita di mister Giuseppe Branà.

“È stata una prestazione di carattere e sono contento per i ragazzi, perché domenica scorsa abbiamo fatto una brutta partita contro il Lavello.

Non era facile venire qui oggi e ribaltare il risultato in casa di una diretta concorrente ed è per questo che va fatto un applauso ai ragazzi che sono stati formidabili. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto davvero fatica, però poi dopo i gol di Calò ed Inguscio ci siamo difesi bene. È stata una gara maschia tra due squadre che si devono salvare. Noi ovviamente, anche se l’impresa può sembrare disperata, non molliamo. Sono contento, perché da quando sono tornato alla guida della squadra, in ogni partita i ragazzi hanno lottato e combattuto su tutti i palloni. Oggi, senza nulla da togliere a chi c’era prima, andiamo sistematicamente in gol, cosa che prima non accadeva”.

Il calendario, ora, mette davanti al Matino la peggiore delle avversarie. Domenica si andrà a far visita alla capolista Cerignola: “Nella prossima gara contro il Cerignola ce la giocheremo, forti di una vittoria qui oggi a Bisceglie, dove lo stesso Cerignola ha pareggiato. Questo di Bisceglie è un campo difficile, dove tutte le squadre compreso il Bitonto hanno fatto fatica a vincere. Sicuramente non ci sentiamo secondi a nessuno, consapevoli che il Cerignola andrà in Lega Pro a mani basse, però bisognerà giocarsela con questa cattiveria. Se da una parte siamo una squadra giovane e piena di vitalità, dall’altra abbiamo perso purtroppo molti punti negli ultimi minuti come con Casertana e Fasano, dove abbiamo peccato un po’ d’inesperienza“.

(foto: G. Branà – ph Coribello/SalentoSport)