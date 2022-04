CICLISMO – Bicinpuglia 2022, a Neviano la terza tappa con il 9° Trofeo “Li Scorpi”

Il circuito Bicinpuglia 2022 Uisp, dopo le tappe di Supersano e Castellaneta, passerà, domenica prossima, per Neviano, dove si terrà la nona edizione del Trofeo “Li Scorpi” organizzato dall’Asd Ciclistica Aradeina.

“Questa manifestazione – afferma il presidente della SC Aradeina, Donatello Aggioli – nasce dalla voglia di un gruppo di amici di divertirsi e di far divertire le persone che partecipano a questo genere di eventi. Da sempre vogliamo fare la nostra parte per arricchire il calendario di Bicinpuglia con una gara bella e divertente per i partecipanti e gli accompagnatori, che possono apprezzare una domenica diversa, a contatto con la natura e le bellezze del nostro territorio. Il percorso realizzato quest’anno rappresenta il meglio che possiamo fare col territorio che ci ospita, con tratti molto veloci di scorrimento a tratti molto impegnativi, dove si fatica parecchio esaltando le doti dei biker migliori. Le gare organizzate da Bicinpuglia possono diventare un’ottima attrazione turistica per le persone disposte a spostarsi per due o tre giorni. Ci piacerebbe diventare, anche noi, un’attrazione per atleti e pubblico che viene da lontano. C’è molto da fare ma ci sono impegno e risorse umane e economiche. Vediamo questa nona edizione come un anno di transizione verso qualcosa di grande per puntare a una decima edizione coi fiocchi“.

Il percorso attraverserà esclusivamente il territorio di Neviano, in aggiunta a tratti sterrati posti in zone private. È previsto un giro di lancio di circa 6 km, più altri tre giri completi da 7,6 km per un totale di circa 30 km.

Il raduno è fissato alle ore 8 presso l’Abbazia di San Nicola di Macugno. Alle 9 inizio gare, con partenza dalla strada vicinale Specchia. Le premiazioni sono previste per le ore 11.30; fine manifestazione alle ore 12.

Tutte le info su bicinpuglia.it e ai numeri 331-8628411, 328-2936717.

CLICCA QUI PER LA TRACCIA GPX DEL PERCORSO