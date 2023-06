LECCE – Chevanton: “Umiltà e fame di vittoria, un sogno che si avvera”. Hasic: “Noi, una famiglia vera”

Primo Scudetto anche da aspirante allenatore per Ernesto Chevanton, vice di Federico Coppitelli. Attraverso il suo canale Instagram, Cheva ha postato una foto di gruppo della squadra, aggiungendoci queste parole: “Vorrei ringraziare ognuno di voi, fratelli più piccoli, per questo sogno meraviglioso. Avete fatto qualcosa di straordinario. Vi ho visto crescere in un modo incredibile in questi tre anni. Avete indossato questa maglia e dato sempre il 120% con umiltà e fame di vittoria. Oggi potete dire con orgoglio che siete Campioni d’Italia! Grazie per aver custodito il mio sogno e per aver fatto in modo che potesse avverarsi. Vi voglio sempre un mondo di bene, banda-famiglia”.

Ai microfoni Sportitalia, dopo la fine della partita, ha parlato, infine, Emin Hasic, il match-winner della finale di Reggio Emilia. “Abbiamo lavorato tanto, abbiamo sofferto e siamo sempre stati insieme, sempre uniti, nel bene o nel male, come una famiglia vera. Meritiamo tutto questo, sono contento perché c’è qui la mia famiglia e festeggio con loro e con la squadra che amo. Grazie ai miei compagni, senza i quali non saremmo qui a festeggiare”.

(foto: E. Chevanton, ©Coribello/SalentoSport)