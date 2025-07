LECCE – Bressanone, il gruppo attende Ndaba ma anche Maleh

È atteso per oggi l’arrivo in ritiro del neo acquisto del Lecce, Corrie Ndaba, difensore esterno sinistro classe ’99 tesserato dagli scozzesi del Kilmarnock, club di prima divisione. Dopo i consueti test fisici, Ndaba firmerà un triennale con opzione per i successivi due anni. L’acquisto di Ndaba è ovviamente in prospettiva, specialmente qualora Antonino Gallo dovesse lasciare Lecce nel corso della sessione estiva.

Intanto, Ndaba non sarà l’unico aggregato di oggi a Bressanone. Al gruppo, infatti, si è anche unito Youssef Maleh che, dopo aver completato la fase di recupero dall’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare gli ultimi tre mesi della scorsa stagione a Empoli (l’ultima presenza ufficiale è datata 2 marzo), ritornerà alla base mettendosi a disposizione di mister Eusebio Di Francesco che lo valuterà in questi giorni.

Ieri in ritiro è arrivato anche il presidente Saverio Sticchi Damiani che si è intrattenuto coi calciatori, con Eusebio Di Francesco e col suo staff. Si respirà un clima di serenità e di coesione in questo gruppo che è ancora in fase embrionale.

Il programma delle prossime amichevoli: domani, 27 luglio, ore 18 a Bressanone, Lecce-Spezia. Giovedì 31 luglio a Jenbach, ore 17.30, Lecce-Nazionale Emirati Arabi. Domenica 3 agosto a Caldaro, ore 17.30, Lecce-Carrarese, team allenato da Antonio Calabro.