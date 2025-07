NOVOLI – Centrocampo affidato a un figlio d’arte: in rossoblù Giacomazzi jr.

Il quarto ingaggio ufficiale del Novoli in vista della prossima stagione di Eccellenza è un figlio d’arte. Si tratta di Sebastian Maria Giacomazzi, figlio di Guillermo, bandiera del Lecce, mediano classe 2006, con una lunga trafila nelle giovanili giallorosse prima di approdare alle squadre Primavera di Empoli e Ascoli. Giacomazzi jr. ha anhe vestito la casacca della nazionale U17 dell’Uruguay prima di scegliere i rossoblù impegnati, ancora una volta, nel girone unico del massimo campionato dilettantistico regionale.

“Alla base della scelta c’è la convinzione che Novoli sia il contesto ideale per crescere – le parole di Giacomazzi – imparare e dare il mio contributo. Ringrazio la società e il mister per la fiducia, sono contento di far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di iniziare. Attualmente il mio obiettivo è uscire dal percorso giovanile e iniziare a confrontarmi col calcio dei grandi e, dopo aver avuto alcune possibilità in Serie D, soprattutto al Nord e al Centro, so che nel mio ruolo, o da mediano o da play, spesso si dà spazio a profili più esperti. Dopo aver parlato con mister Luperto, ho capito subito che Novoli poteva essere la scelta giusta e, avendo modo di conoscere l’ambiente già dallo scorso anno, durante una decina di giorni di allenamento con la squadra in preparazione, sono rimasto colpito dal lavoro del mister e dalla mentalità del gruppo”.