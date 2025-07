LECCE – Luci e ombre con lo Spezia ma arriva una vittoria firmata Krstovic-Camarda

Il Lecce supera 2-1 lo Spezia nella seconda uscita stagionale, test più impegnativo rispetto al debutto contro il Natz. A Bressanone parte forte la squadra di Di Francesco, che sblocca subito con un rigore trasformato da Krstovic. Lo Spezia però approfitta di un errore di Gaspar al 26’ per pareggiare con Vlahovic, e crea diverse occasioni sfruttando le imprecisioni difensive giallorosse. Falcone tiene a galla i suoi con un paio di interventi importanti, mentre la manovra salentina si sviluppa soprattutto sulle fasce, tra dribbling e verticalizzazioni rapide, ma con poco costrutto.

Nella ripresa, tanti cambi e un ritmo più basso ma più tecnica. Verde colpisce un palo per lo Spezia, mentre Camarda sale di tono: prima costringe gli avversari all’errore, poi sfrutta l’assist di Berisha per segnare il 2-1. Il giovane ex Milan, applaudito dai tifosi, conferma di poter essere protagonista già da subito. Rafia colpisce anche un palo nel forcing finale, ma il risultato non cambia.

Il Lecce vince e fa vedere spunti interessanti, ma Di Francesco resta concentrato: c’è da migliorare soprattutto nella fase difensiva e nella precisione sotto porta, dove la squadra non ha capitalizzato quanto creato. I giallorossi però mostrano carattere, spirito offensivo e intraprendenza. Camarda, sempre più coinvolto nel gioco, non è più solo una promessa.

—

IL TABELLINO

LECCE-SPEZIA 2-1

Lecce (4-3-3): Falcone (16’st Fruchtl); Danilo Veiga (16’st Kouassi), Baschirotto (1’st Tiago Gabriel), Gaspar, Gallo (37’st Addo); Kaba (1’st Coulibaly), Ramadani (1’st Pierret), Helgason (1’st Berisha, 41’st Gorter): N’Dri (20’st Rafia), Krstovic (1’st Camarda), Banda (1’st Morente). A disposizione: Samooja, Penev, Ubani, Kovac, Esposito. Allenatore Eusebio Di Francesco

Spezia (3-5-2): Sarr (1’st Mascardi); Wisniewski (18’st Benvenuto), Hristov (1’st Giorgeschi), Mateju (18’st Onofri); Elia (33’st Cugnata), Nagy (40’st Lorenzelli), Esposito (33’st Bertoncini), Candelari (11’st Djankpata), Aurelio (40’st Baldetti); Vlahovic (1’st Artistico), Di Serio (1’st Verde). A disposizione: Crespi, Leonardo, Insignito, Lorenzelli, Lontani. Allenatore Luca D’Angelo

Marcatori: 7’pt Krstovic, 25’pt Vlahovic, 30’st Camarda

Arbitro: Giovanni Ayroldi sez. di Molfetta Assistenti: Marco Trinchieri sez. di Milano – Marco Ceccon sez. di Lovere