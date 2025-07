LECCE – Mercato Primavera: un nuovo arrivo e una partenza a titolo definitivo

Porte girevoli nella Primavera del Lecce. Poco fa, infatti, sono stati ufficializzati un nuovo ingaggio e una cessione.

Il volto nuovo sarà quello di Arnau Bargallò Sans, esterno difensivo sinistro, classe 2006, che arriverà a rinforzare la squadra di mister Simone Schipa a titolo temporaneo con diritto di opzione. Il suo club di provenienza è l’Atletic Lleida.

Saluta definitivamente Lecce e i colori giallorossi, invece, Till Winkelmann, attaccante esterno tedesco classe 2005, arrivato nel Salento nel mercato invernale 2024. Per Winkelmann, bottino definitivo di 13 presenze, un gol e tre assist nella prima stagione; 32+4 in Coppa Italia, con quattro gol e otto assist nella scorsa. Winkelmann è stato ceduto a titolo definitivo al Foggia. La società giallorossa ha convenuto una percentuale pari al 50% della futura rivendita a terzi, nel caso in cui il calciatore non venga nuovamente tesserato dall’U.S. Lecce.