LECCE – Blin, sbarco nel Salento e visite mediche ok: “Sono contento di essere qui”

L’ultimo, in ordine cronologico, acquisto del Lecce, il francese Alexis Blin, è sbarcato questo pomeriggio all’Aeroporto del Salento di Brindisi, accolto da alcuni rappresentanti della società. Foto di rito con sciarpa annessa, primissima dichiarazione ufficiale (“Sono contento di essere qui! Forza Lecce!” e poi via dritti al Centro medico Bio Lab di Cutrofiano per le rituali visite mediche, svoltesi alla presenza del responsabile medico, dottor Giuseppe Congedo.

Blin, insieme al gruppo, si ritroverà poi l’8 luglio, in sede, per il raduno e per la prima parte di ritiro che si svolgerà, sino al 15, presso l’Acaya Golf Resort. Sempre il 15, poi, è prevista la partenza per Folgaria, in Trentino Alto Adige, dove la squadra si tratterrà per due settimane, alloggiando presso l’Alpen Hotel Eghel e allenandosi presso il Comunale di Folgaria e il Comunale di Lavarone.

(foto: US Lecce)