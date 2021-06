TENNIS – Apem Copertino, le ragazze della B1 all’assalto dei playoff: primo step, il Ferratella Roma

Il Circolo tennis Apem Copertino è pronto a scendere in campo per centrare gli spareggi promozione con la sua squadra femminile di B1. Domenica prossima, 27 giugno, la squadra del presidente Daniele Mangialardo affronterà la Ss Ferratella per andare, poi, a incontrare il forte Tc Padova il 4 luglio.

Le tenniste dell’Apem si giocheranno a Roma la possibilità dell’accesso alla finale per cullare il sogno del salto di categoria. Di fronte, avranno una compagine molto solida. Le salentine vengono da un girone disputato ad alti livelli che ha consentito loro di staccare il pass playoff, avendo concluso il girone 2 al secondo posto e conquistando le finali con un turno d’anticipo, in virtù delle vittorie contro Cus Catania, Ct Argentario Trento, Triestino Morgina e Country Club Cuneo. Nel mezzo, una sconfitta contro il Tc Baratoff Pesaro e quella, indolore, contro il Ct Firenze.

La squadra del ds Paolo Calasso è composta da Linda Cagnazzo (2.5), Noel Mallaurie (502 Wta), Andrea Roosca (434 Wta), Stella Tondo (4.2), Martina Zecca (3.2), Serena Mangialardo (4.4), Gaia Manca (3.2) e Giorgia Sansone (4.1).