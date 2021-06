BASKET – Lupiae Team Salento, assegnata la Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Simone Spedicato

Arriva un riconoscimento prestigioso per Simone Spedicato (in foto), presidente-giocatore della Lupiae Team Salento di basket in carrozzina. Il Comitato Paralimpico Italiano, infatti, ha deciso di assegnargli la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2020.

“Il lavoro di Simone – spiega il vice presidente della Lupiae, Gianni Landi – è sotto gli occhi di tutti. Un riconoscimento che conferma quel che noi siamo da tempo, ossia una società modello. Auguri al nostro presidente, al mio amico fraterno, persona eccezionale e orgoglio di questa terra”.

Queste le parole del presidente del Cip, Luca Pancalli: “Caro Simone, ho il piacere di comunicarti che il Cip ti ha conferito la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2020 in riconoscimento della tua attività dirigenziale. Con questa onorificenza desidero esprimerti tutta la mia gratitudine per la preziosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport paralimpico. Mi congratulo con te, augurandoti che, nello svolgimento dell’attività dirigenziale, tu possa ottenere ulteriori traguardi e soddisfazioni”.