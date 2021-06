EVENTI – Lecce, ecco il Palasummer di piazza Palio: padel, pista d’atletica, fitness, divertimenti e tante attrazioni

Sarà inaugurato domani pomeriggio, 26 giugno, alle ore 19, alla presenza dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci e del sindaco Carlo Salvemini, il Palasummer di piazza Palio, a Lecce, il villaggio del padel più attrattivo del Salento.

Il Palasummer è una struttura innovativa, ideata per aggregare, promuovere lo sport, il divertimento e la socialità, dedicata alle famiglie e a ogni fascia d’età, il posto ideale per la pratica sportiva abbinata alla possibilità di degustare cibo di qualità. A fare da cornice, un cartellone di spettacoli che porteranno nel cuore del Salento nomi importanti, nazionali e internazionali. Il Palasummer sarà aperto sino a settembre e esordirà, appunto, domani pomeriggio con la possibilità di seguire Italia-Austria degli Europei 2020 su un maxischermo. Il tutto nel rispetto delle normative anti–Covid.

Sono quattro le macro–aree del Palasummer: l’area padel, con sei campi (cinque indoor e uno outdoor), circondati da una pista d’atletica lunga 200 metri (unica indoor nel Sud Italia), con attrezzature per fitness da utilizzare gratuitamente e da una tribuna dalla capienza di mille spettatori; l’area è completamente dotata di illuminazione, aperta sui lati e con sistema di ventilazione per garantire il massimo del confort ai giocatori; vi saranno programmati tornei nazionali e internazionali, con montepremi idonei ad attrarre giocatori professionisti da tutto iil mondo; c’è l’area ristoro, estera 1.600 mq, un tipico borgo salentino, denominato Pala Street, con botteghe artigiane e negozietti tipici e con la possibilità di degustare le eccellenze della gastronomia salentina; per finire, due aree ludiche; l’area spettacoli live, in grado di ospitare dai 400 ai 1.200 posti a sedere, a seconda del tipo di serata in cartellone, e l’area bimbo, il Pala Bimbo, con giostre, attrazioni gonfiabili, destinata ai più piccoli.