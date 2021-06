TENNISTAVOLO – A Gallipoli la 4° tappa del PingPongTour aTT Experience”: le info sul programma

Toccherà anche Gallipoli, domani, 26 giugno, il tour nazionale itinerante “PingPongTour… aTT Experience”, manifestazione organizzata dall’associazione Batti 5 ApsApd coordinata dal presidente Sergio Pedone.

In piazza Tellini, dalle ore 10 alle ore 20.30, si svolgerà una manifestazione che coinvolgerà tutti gli appassionati di tennistavolo, e non solo, con lo scopo di diffondere la nuova disciplina del TTX, grazie anche alla guida del tecnico della Batti 5, Lina Parlati. Il TTX nasce dall’arcinoto tennistavolo, ma ha alcune modalità di gioco diverse: si gioca a tempo, ogni set dura due minuti, le racchette sono senza rivestimento, le palline sono leggermente più grandi e si gioca all’esterno.

Sarà allestito un villaggio sportivo con all’interno otto tavoli su cui poter giocare, quattro mini tavoli e un laboratorio di marionette per i più piccoli. Saranno anche presenti due associazioni attive in progetti sociali, quali Triacorda – Insieme per il polo pediatrico nel Salento, e Aido, sezione Gallipoli “Francesco Caiffa”, che daranno sostegno alla manifestazione coi loro volontari, parte attiva dello staff.

Dalle ore 10 si potrà giocare liberamente, mentre dalle 17.30 prenderà il via il torneo ufficiale. Dopo la premiazione, l’evento si concluderà con uno spettacolo di marionette per i più piccoli, a cura della compagnia teatrale “Teste di Legno”, la stessa che curerà anche il laboratorio.

Tutti i partecipanti al torneo riceveranno in omaggio la racchetta che utilizzeranno, la t-shirt dell’evento e un gadget ricordo.

Le iscrizioni: sul sito https://www.ttxpingpongtour.it/evento/gallipoli oppure direttamente in loco, qualora non fosse raggiunto il limite massimo di iscritto (32).

Il costo dell’iscrizione è di 7 euro, comprensivi di tesseramento e assicurazione. La manifestazione è organizzata col patrocinio del Coni, Sport e Salute, Sport City, Ics e Cip, ha il patrocinio di Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli ed è sponsorizzata da Luanvi e Decathlon. Gli organizzatori ringraziano, per la collaborazione, Matteo Spada, presidente dell’Associazione Commercianti e Imprenditori di Gallipoli.