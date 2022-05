LECCE – Biglietti Ospiti venduti “in violazioni delle regolari procedure di emissione”: la nota della società

La Questura di Lecce ha accolto la proposta della società per l’utilizzo del settore ospiti da parte dei sostenitori giallorossi. I tifosi del Pordenone saranno sistemati in un altro sub-settore della Tribuna Est.

Inoltre, “l’eccezionalità delle circostanze – si legge nella nota appena diffusa dalla società – ha comportato, per giustificate esigenze organizzative e di sicurezza, l’annullamento di tutti i tagliandi già emessi per il settore ospiti, che, da riscontri effettuati, sono risultati acquistati in violazione delle regolari procedure di emissione”.

Così prosegue la società: “Riservata ogni valutazione e approfondimento circa eventuali responsabilità inerenti l’acquisti di detti tagliandi, il costo dei biglietti annullati sarà oggetto di rimborso secondo le modalità successivamente comunicate. L’Us Lecce invita tutti i possessori dei biglietti annullati a non recarsi allo stadio, essendo in possesso di biglietti non più validi per ivi accedere (i biglietti dovranno essere conservati per la successiva richiesta di rimborso). I possessori dei biglietti annullati, potranno regolarmente acquistare i biglietti disponibili del settore Distinti Sud-Est (n. 1075). La prevendita sarà attiva a partire dalle 10 di giovedì 5 maggio presso i consueti punti vendita abilitati e online sul sito uslecce.vivaticket.it”.