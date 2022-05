Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 01.05.2022

È stata calendarizzata la doppia finale di Coppa Italia Promozione, che si giocherà tra Foggia Incedit e Avetrana. Andata, domenica 8 maggio a Foggia, ritorno a campi invertiti domenica 15, sempre alle 15.30.

Sempre domenica 8, come già comunicato, si disputerà la finalissima per la Serie D tra Barletta e Martina allo Iacovone di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 15.30.

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 1° maggio, nei tornei dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA – SPAREGGIO

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Giuseppe Bozzi, Nicolas Di Rito, Tomas Grandis e Rocco Daiello (Corato), Christian Quarta (Sava).

AMMENDE – 300 euro al Corato.

PROMOZIONE

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Gianluca Daugenti (Arboris Belli), Dani Leone (Arboris Belli), Salvatore Bruno (Foggia Incedit).

ALLENATORI – Squalifica sino al 5 gennaio 2023 per Enrico Lasalandra (Foggia Incedit).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 5 giugno per Giorgio N. Morese (Foggia Incedit), Vito Raimo (Foggia Incedit).

AMMENDE – 500 euro all’Arboris Belli (intemperanze di propri tifosi); 300 euro al Foggia Incedit (allenatore negli spogliatoi nonostante la squalifica e accensione di fumogeni e fuochi pirotecnici).

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Due giornate per Giovanni Miccolis (Noci Azzurri 2006), Simone Calentini (RS Crispiano); una giornata per Lorenzo Buccolieri (DB Manduria), Daniele defazio (DB Manduria), Alessandro Bello (DB Manduria), Giovanni Comes (Latiano), Alessandro Contestabile (Cedas Avio BR), Antonello Carrera (H. Laterza), Claudio Morleo (Mesagne), Giacomo L. Mongelli (V. Molfetta), Roberto Lapenna (Grumese), Alessandro Caputo (Lizzano), Andrea Carelli (Noja), Gianvito Rutigliani (Ruvese), Federico Pellè (Cursi), Andrea Cavallo (Lizzano), Giuseppe Mascoli (Ruvese), Benedetto Tenerelli (FC Santeramo), Vito Mariani (Noja), Cosimo Miccoli (Trinitapoli).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 2 giugno per Vincenzo Todisco (Mesagne); sino al 12 maggio per Luca Marti (Cursi), Michele Portoghese (Noci Azzurri 2006).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 2 giugno per Augusto Doria (Mesagne).

AMMENDE – 450 euro (300 per sanzione pecuniaria, 150 euro per mancato incasso) per Audace Cagnano e Troia per non essersi presentate in campo contro Città di Trani e Stornarella, oltre a un punto di penalizzazione in classifica; 50 euro alla Virtus Bisceglie.

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Nicola Amoruso (Sp. Torre a Mare); una giornata per Giuseppe Birtoli (Castelluccio de’ Sauri), Davide E. Di Molfetta (Canusium), Stefano Maglio (F. Miccoli), Francesco Semeraro (TAF Ceglie), Erjon Golemi (Civ. Conversano), S.T. Bernardi (F. Molfetta), Federico Mendolia (Alessano), Amadou Faye (R. Refugees), Giuseppe Cesareo (Canusium).

AMMENDE – Vittoria a tavolino per 5-0 per l’Audax San Severo (Ascoli Satriano ridotto in sei uomini); 4-1 per il Melpignano (Euro Sport Academy ridotto in sei uomini); 0-3 per il Presicce Acquarica (Nuova Andrano non presentatosi in campo, 200 euro di ammenda e un punto di penalizzazione); 150 euro di ammenda per il Real Neviano.

COPPA PUGLIA

Sconfitta a tavolino per 4-0 per il Levante Azzurro a favore dell’Audace Cagnano (Levante rimasto in sei uomini in campo).

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Gianni Roma (Ceglie), Armando Barnaba (Ceglie), Morris Cellamare (Ceglie).