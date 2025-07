LECCE – Baschirotto ai saluti: la Cremonese è in chiusura col capitano giallorosso

Secondo Sky Sport sarebbe vicino l’addio del capitano del Lecce, Federico Baschirotto, nel mirino della Cremonese. Il difensore classe 1996 si trasferirebbe in Lombardia a titolo definitivo per una cifra che si aggirerebbe attorno ai tre milioni di euro.

Era ormai di dominio pubblico la volontà del calciatore – non l’unico – di voler chiudere il ciclo a Lecce per provare a spuntare un’offerta più vantaggiosa altrove. L’eventuale trasferimento dell’ex Ascoli a una diretta concorrente come la Cremonese – e a queste condizioni – potrà far storcere il naso a buona parte dei tifosi. Dall’anno scorso, Baschirotto era anche diventato capitano della squadra.

Ad ogni modo, l’eventuale passaggio di “Baschi” alla Cremonese produrrebbe un’altra sostanziosa plusvalenza, dato che, nell’estate del 2022, il Lecce lo prelevò dall’Ascoli, in Serie B, per circa 300mila euro. Col Lecce, il difensore veronese ha giocato 116 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, segnando cinque gol (due nell’ultima stagione, tre nella prima, zero nella 2023/24) producendo due assist.