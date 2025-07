LECCE – Sticchi Damiani: “Pronti a cogliere occasioni ma no a rivoluzioni. Camarda sorprende, il progetto cresce dentro e fuori dal campo”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha fatto il punto sul momento giallorosso in un’intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, analizzando la preparazione precampionato, la situazione del mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il crescente entusiasmo della tifoseria.

«Contro lo Spezia ho visto una squadra che comincia a conoscere le idee di Di Francesco», ha dichiarato. «Alcune giocate sono state forzate per applicare i suoi principi, ma va bene così in questo momento. Anche il gol subito nasce da un errore che Gaspar, in campionato, non avrebbe commesso. Camarda? Ha segnato su uno schema provato e riprovato, è un 2008 che gioca con disinvoltura. Colpisce per maturità e determinazione».

Sul fronte mercato, Sticchi Damiani è apparso sereno: «Il ritiro si sta svolgendo con un gruppo che, in larga parte, sarà lo stesso della stagione. Questo ci dà stabilità. Se due o tre big dovessero partire, saranno sostituiti adeguatamente. La società è pronta a cogliere occasioni, ma non ci saranno rivoluzioni».

Ha anche affrontato i casi dei giocatori più chiacchierati in uscita: «Ho parlato con loro, sono ragazzi intelligenti e professionali, che hanno dato tanto. Capiranno insieme a noi quale strada prendere. Restare sospesi non farebbe bene né al Lecce né a loro».

Ironico il retroscena con Ramadani e Krstovic dopo l’amichevole: «Ramadani ha scattato una foto mentre stringevo la mano a Krstovic, fingendo un rinnovo decennale con lui come procuratore. Una gag simpatica: ha un’intelligenza che fa bene al gruppo».

Grande soddisfazione anche per la campagna abbonamenti, con oltre 5.000 tessere sottoscritte in meno di una settimana: «Segno che Lecce sta cambiando dimensione. È una piazza che cresce in cultura sportiva, con tifosi sempre più presenti, indipendentemente dai risultati del momento».

Infine, un aggiornamento sul centro sportivo di proprietà a Martignano: «Il primo campo sarà pronto ad agosto, con tanto di spogliatoi. Il secondo sarà operativo entro ottobre. Avere due campi vicini ci permetterà di fare un salto di qualità».

E lo store ufficiale? «Ottimi numeri fin da subito, anche grazie alla presenza dei turisti. È un asset strategico per rafforzare l’identità del Lecce e diffonderne i colori nel mondo».