LECCE – Ufficiale, Ndaba è il quarto nuovo volto giallorosso

Dopo aver effettuato le visite mediche di rito tra sabato e la mattinata di oggi, Corrie Ndaba è ufficialmente un calciatore del Lecce. L’irlandese ha firmato un contratto di tre anni con opzione per i successivi due ed è da oggi a disposizione di mister Eusebio Di Francesco nel ritiro di Bressanone.

Nato a Dublino nel giorno di Natale del ’99, muove i suoi primi passi calcistici nelle giovanili di Cherry Orchard, Ipswich, Hemel, Chelmsford, Ayr United, con cui esordisce in seconda divisione scozzese. E poi ancora Salford City, Burton Albion, Fleetwood Town per poi approdare al Kilmarnock nel 2023/24 dove esordisce in Premiership giocando una trentina di partite ufficiali con un gol, coppe comprese. Nella scorsa stagione ha anche giocato i preliminari di Conference League contro il Copenaghen, ritagliandosi uno scampolo di gara nel match di ritorno. In campionato sono 36 le presenze ufficiali, playout compresi, con un assist a referto.

Ndaba è il quarto nuovo arrivo in questa campagna di calciomercato estiva dopo Kouassi, Camarda e Perez.