LECCE – Baroni: “Verrà anche il momento di Rodriguez. Olivieri mi è piaciuto tantissimo”

Mister Marco Baroni vede, come sempre, il lato positivo. C’è un po’ di rammarico, soprattutto per gli errori individuali che hanno portato al 3-3 finale, ma ci sono state anche delle cose che gli sono piaciute. Il post Lecce-Ternana.

“Ci sono molte cose positive. Eravamo senza Coda e la squadra ha fatto tre reti e ha creato tanto. Gli attaccanti sono stati bravi, Olivieri mi è piaciuto tantissimo e in un paio di occasioni poteva trovare anche il gol. La squadra ha giocato contro un avversario non facile, la prestazione mi ha soddisfatto. Abbiamo commesso troppi errori per portare via la vittoria, anche se, con un pizzico di lucidità, potevamo trovare il gol. Rodriguez? I tre davanti stanno facendo tutti benissimo, lui per noi è una risorsa importante, Olivieri ha fatto benissimo e ha tirato la profondità, Pablo per noi è fondamentale e stiamo lavorando per farlo crescere. Gli chiedo di stare dentro il campo e verrà anche il suo momento da titolare, perché i tre davanti non possono fare 40 partite. Non vedo questa problematica, sono molto contento di lui, so che vorrebbe giocare dall’inizio, ma ora lavoro su determinati giocatori in determinati ruoli.

“Gabriel? Non deve chiedere scusa, noi le alleniamo queste cose e la responsabilità è mia e non sua. Il portiere è una superiorità numerica e come sbaglia un difensore, sbaglia anche un portiere. Non gli devo dire nulla. Altrimenti dovremmo buttare via il pallone e noi non lo facciamo. Una volta si prende gol, ma tante altre volte si creano le condizioni per uscire dalla pressione. Strefezza e Dermaku? Sono usciti per crampi, nulla di importante. Sul primo loro gol Barreca ha lasciato scorrere la palla da dietro, noi non siamo stati velocissimi a compattarci coi centrocampisti. Nel terzo, il calciatore si gira e prende l’incrocio. Era una gara pericolosa, lo sapevo, loro hanno qualità davanti. Paradossalmente, in difesa sono stati più errori individuali che di reparto“.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello/SalentoSport)