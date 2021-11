SERIE B – Ternana, Lucarelli incassa e ringrazia: “Impossibile non emozionarmi! Lecce, hai le caratteristiche per vincere”. Su Coda…

L’amore va oltre i colori e le maglie e, ieri sera, se n’è avuta un’ulteriore testimonianza. Cristiano Lucarelli e Alessandro “Sindaco” Conticchio, insieme a Richard Vanigli, hanno ricevuto onori e applausi dai tifosi del Via del Mare e dalla Curva Nord. Affetto ricambiato con gli interessi dai diretti interessato.

Le parole del tecnico della Ternana: “Era impossibile non emozionarmi. In albergo c’è stata una processione, è venuto anche Peppino Palaia e pensavamo: ‘Possibile che ci si ricordi di noi dopo 22 anni?’. Era un altro calcio, eravamo in simbiosi con tutti, ridevamo, giocavamo insieme, andavamo a cena con le famiglie. Oggi non è più così. Solo a Lecce possono ricordarsi di noi. Qualcuno forse era in Curva quando io giocavo e qualcun altro era nel passeggino. Impossibile, per uno come me, rimanere insensibile. Il Lecce? Forte e molto cinico e non lo dico perché sono qui. Ha un allenatore bravo e ciò incide, ci sono giocatori di gamba e di tecnica e, giocando con intensità, ciò ti premia. Il Lecce gioca alto e non ti fa ragionare, vi sono le caratteristiche per vincere il campionato. Chi mi ha impressionato di più? Coda, ma stasera non c’era. Nel Livorno giocammo un’amichevole con la Cremonese e perdemmo 4-0 con quattro sui gol. Non capisco perché abbia fatto questa carriera, ma ora non è andata male perché è il bomber del Lecce“.

(foto: C. Lucarelli, ph. Coribello/SalentoSport)