LECCE – Baroni a testa alta: “Abbiamo giocato con personalità, coraggio e piglio giusto. Stiamo crescendo”

Marco Baroni esce dall’Olimpico a testa alta, come tutto il suo Lecce/2, capace di passare in vantaggio contro la Roma e di farla soffrire in tutti i primi 45 minuti.

Il commento post-gara del tecnico giallorosso ai microfoni Mediaset: “Abbiamo fatto la gara che volevamo, avevo chiesto ai miei di giocare con personalità, come nostra abitudine e nonostante avessimo di fronte un avversario importante con giocatori con un motore diverso. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, siamo riusciti a far riposare qualche ragazzo, ora abbiamo una partita importantissima con la Cremonese e poi il recupero dopo tre giorni col Vicenza. Sono contento del bel match che abbiamo fatto. Siamo una squadra giovane che sta crescendo, qualcuno ha faticato un po’ nella prima parte di campionato e ora sta venendo fuori per darci una mano. Il nostro obiettivo è crescere con tutto il gruppo e oggi ho avuto risposte importanti. Avevo chiesto una prestazione con piglio giusto, siamo stati alti, facendo pressing e giocando con coraggio, almeno sino all’inferiorità numerica”.

La squadra questa sera pernotterà a Roma e domattina si allenerà all'”Acqua Acetosa”, per tornare nel Salento nel pomeriggio.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)