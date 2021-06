LECCE – Baroni: “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare! Ecco perché ho scelto di venire qui…”

Mister Marco Baroni è carichissimo in vista dell’esordio sulla panchina del Lecce. Il primo atto ufficiale, dopo la presentazione dello stesso mister alla stampa, è il giorno del raduno all’Acaya Golf Resort, previsto per giovedì 8 luglio.

Intanto, via Instagram, il neo tecnico giallorosso ringrazia i tifosi e la società per l’accoglienza ricevuta in questi giorni: “Grazie per la splendida accoglienza. Il silenzio del campo non è il silenzio del lavoro. Dietro le quinte si lavora con fermento. Ho scelto di venire a Lecce per una lunga serie di motivi. L’ho scelto per una piazza che conosco bene, l’ho scelto per i tifosi che hanno un calore straordinario. L’ho scelta perché è un onore per me lavorare con un grande del mestiere come il direttore tecnico Pantaleo Corvino. E l’ho scelta per la serietà di una società solida, con cui ho grandissime affinità. Alla luce di tutto questo, non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.

(foto: M: Baroni, ph. Coribello_SalentoSport)