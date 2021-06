SERIE C – Playoff, dopo i rigori esulta l’Alessandria. Si completa la griglia del prossimo torneo cadetto

Dopo 46 anni, l’Alessandria ritorna in Serie B. I piemontesi, allenati da Moreno Longo, superano, dopo i calci di rigore, il Padova e vanno a completare l’elenco delle 20 squadre ai nastri di partenza per la prossima stagione cadetta.

Zero a zero dopo il match di ritorno, stesso risultato riportato all’andata in Veneto.

Quindi supplementari, poi rigori. Decisivo, per il Padova, l’errore di Gasbarro. Nella formazione veneta, erano in campo gli ex Lecce Chiricò e Rossettini; di contro, nell’Alessandria, in panchina era seduto Ciccio Cosenza.

Questa, pertanto, la lista di partenza della Serie B 2021-22: Alessandria, Ascoli, Benevento, Brescia, Chievo, Cittadella, Como, Cremonese, Crotone, Frosinone, Lecce, LR Vicenza, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana.