VIRTUS MATINO – Costantino: “Otranto? Conosciamo la sua forza. La vittoria di Martina ci ha dato più autostima”

Il sogno in casa Matino continua. Dopo aver conquistato uno storico piazzamento playoff, la Virtus è riuscita a regalarsi un’altra domenica di gloria, conquistando al Tursi di Martina una clamorosa vittoria che a conti fatti permette alla truppa Branà di restare ancora in gioco. Un successo che potrebbe rivelarsi pesantissimo, ma che oggi garantisce maggiore consapevolezza al collettivo biancazzurro, come conferma in esclusiva per i nostri microfoni la presidentessa Cristina Costantino.

CONSAPEVOLEZZA – “Quella di Martina è stata soltanto la prima finale delle tre finali in programma. Abbiamo conquistato ancora più autostima, siamo consapevoli sempre di più delle nostre potenzialità, ma non ci illudiamo, sappiamo da dove siamo partiti, e come in precedenza detto, giocare questi playoff è già un grande risultato”.

FINALE DI GIRONE – “Mi aspetto una gara degna di una finale playoff, dove c’è in palio un posto nella finalissima per il grande sogno della Serie D. È chiaro che qui ci arrivano le squadre più attrezzate. Noi conosciamo la forza dell’Otranto, ma ora c’è voglia di fare bene per capire fin dove possiamo arrivare”.

LE BIG – “Le grandi, a mio avviso, saranno quelle che arriveranno in finalissima. Chi esce o chi non ci è arrivato, vuol dire che non avrà gestito bene la particolarità di questo campionato anomalo. Si sapeva prima di ricominciare, che le componenti per poter arrivare alla finalissima sarebbero state diverse.

Rosa lunga, anche per un discorso di possibili squalifiche, preparazione giusta per evitare infortuni dopo tanti mesi di fermo, gruppo compatto che remi in unica direzione con tanta fame di vincere e poi come sempre detto, la giusta dose di fortuna. Premesso questo, solo il campo potrà dare la sua risposta, tutto il resto conta davvero poco. Il campo come sempre sarà il giudice. Intanto ci godiamo questi giorni, nei quali sognare è possibile”.