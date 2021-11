LECCE – Baroni si gode la vittoria: “Volevamo fare una prestazione che emozionasse la gente”

Marco Baroni, finalmente, può sorridere e godersi una domenica perfetta, sotto tutti i punti di vista. L’analisi di Lecce-Parma dalle paroel del tecnico giallorosso.

“Ringrazio il pubblico per la bella cornice, volevamo fare una prestazione che emozionasse la gente e ci siamo riusciti attraverso il gioco. I ragazzi migliorano ma a loro dico che devono continuare. Mi è piaciuto l’atteggiamento della ripresa, ho chiesto loro di non mollare anche se eravamo stanchi. Ora mettiamoci alle spalle tutto e pensiamo a lavorare. Il pubblico ha risposto all’appello del presidente e noi abbiamo fatto una prestazione all’altezza. IL nostro sistema di gioco è nuovo e dobbiamo pensare ad alzare la prestazioni di chi gioca di meno. Il nostro modello è che chi ha la palla la dà a chi non la ha e fa gol, questo lo si deve fare con dinamismo. Alcuni di noi stanno mordendo il freno, bravo Rodriguez ma poi toccherà anche a Listkowski. Bene Olivieri al centro con Rodriguez esterno, possono farlo attaccando la profondità. Il segreto? Tenere lo stesso ritmo per 90 minuti ma non è facile, quando poi si è in vantaggio largo. Non potevamo gestire, dovevamo continuare a giocare. Se facciamo passaggi lenti e giro palla, facciamo un calcio per cui non ci alleniamo. Il nostro è fatto di corsa, ritmo, coraggio e voglia di divertirci. Strefezza e Di Mariano crescono sempre, vorrei la stessa crescita da Listkowski e Rodriguez”.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello/SalentoSport(