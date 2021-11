NARDÒ – La Mariglianese mette paura, poi ci pensano Caputo e Mancarella: il Toro continua la risalita

Il Nardò continua a racimolare punti e, contro la Mariglianese, lo fa in rimonta, al termine di una gara di sacrificio e di orgoglio.

La sfida del “Giovanni Paolo II” si mette subito male per i granata che, al 7′, sono già sotto di un gol per via di un gol di Esposito. La reazione dei salentini non è delle migliori e, al riposo, si va sullo 0-1.

La Mariglianese va vicina al clamoroso raddoppio a metà tempo, con una deviazione fortuita di Esposito che si stampa sulla traversa. Poi la gara cambia dalla mezzora in poi: il neo arrivato Caputo, con il suo pezzo forte (il calcio piazzato), trafigge Maione al 30′ e rida speranze ai suoi. A cinque dalla fine, poi, l’under Mancarella mette la ciliegina sulla torta con un destro disegnato da Mancarella che vale il 2-1 finale.

Per la squadra di De Candia è la terza vittoria stagionale (settimo punto su nove nelle ultime tre). Il Nardò sale a quota 11 e si prepara, nel migliore dei modi, al derby di Parabita col Matino di domenica prossima.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 7 novembre 2021, ore 14.30

Serie D girone H 2021/22 – giornata 10

NARDÒ-MARIGLIANESE 2-1

RETI: 7′ pt Esposito (M), 30′ st Caputo (N), 38′ st Mancarella (N)

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Porcaro (22′ st Caputo), Masetti, Dorini, Cancelli, Lezzi (11′ st Puntoriere), Mengoli, Mancarella, Mariano (22′ st Alfarano), Cristaldi (41′ st Mileto). All. Manca (De Candia squalificato).

MARIGLIANESE: Maione, Peluso, De Giorgi (40′ st Di Dato), Pantano, De Angelis, Faiello (38′ st Varchetta), De Martino (46′ st Prevete), Langella, Aracri (32′ st Orlando), Esposito, Palumbo (27′ st Sannia). All. Sanchez.

ARBITRO: Costa di Catanzaro.

NOTE: ammoniti Cancelli, Masetti, Mengoli, Cristaldi (N), De Giorgi, Sannia, Pantano (M). Rec. 1 e 6.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Antonio Caputo, ritorno con gol – archivio ph. Coribello/SS)