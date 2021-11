LECCE – Coda e Baroni, la giornata perfetta: le pagelle del cappotto al Parma

LE PAGELLE DI LECCE-PARMA

GABRIEL 6,5: Rientro in squadra da protagonista per il brasiliano, quasi mai infastidito dagli avversari e capace di mettere in modo Coda per la rete del 4-0, direttamente dalla sua porta.

GENDREY 6,5 – Meglio in altre occasioni, ma, anche oggi, il suo rendimento è ben al di là della sufficienza, sia in fase di appoggio, sia in fase di ripiego.

LUCIONI 6,5 – Un giallo poteva pregiudicare la sua serenità, ma il capitano lo gestisce nel migliore dei modi, chiudendo, in maniera pulita, ogni varco e finendo la gara coi crampi.

DERMAKU 7 – Titolare forse a sorpresa, ripaga la fiducia concessagli dal suo tecnico con una gara sontuosa. Di testa non lascia passare uno spiffero, la sua stazza mette paura agli avversari che gli girano al largo.

BARRECA 6,5 – Meno appariscente di altre volte ma ugualmente efficace, sia al tiro, sia sulle assistenze, sia sulla copertura.

MAJER 7 – Altra conferma dopo la gara col Cosenza. Bene nel palleggio, nell’impostazione, nel filtro. Mancherebbe solo il tiro in porta, ma questa non è una novità.

HJULMAND 7 – Solita gara da dominatore della mediana. Strappa applausi a scena aperta coi suo tackle a metà campo, a dimostrazione che, ormai, è unanimemente riconosciuto che sia un patrimonio giallorosso da tenersi caro caro.

GARGIULO 6,5 – Un assist per Coda per l’1-0, poi tre volte al tiro. Eccolo il vero Gargiulo. Ora serve comtinuità, perché ha tutti i numeri per giocare ad alti livelli.

STREFEZZA 8 – Va anche al di là della splendida gara col Cosenza. Non lo prende nessuno, va via che è una bellezza, si muove, dribbla e va al tiro con una facilità disarmante.

CODA 9 – Una tripletta a un campione del mondo non è roba da tutti i giorni. E, a dire il vero, ne sfiora anche altri due o tre. Giornata da incorniciare tra i ricordi più belli, quella del 7 novembre 2021, per il bomber giallorosso. Da incorniciare così come il quarto gol: coast to coast e tutti a casa.

DI MARIANO 7,5 – Meriterebbe ancora una volta il gol per il sacrificio e la grinta che ci mette, oltre per l’indiscussa tecnica.

RODRIGUEZ 6,5 – Entra a gara finita e si fa vedere in zona gol, desideroso di entrare, anche lui, nel tabellino.

BJORKENGREN 6,5 – Il solito soldatino generoso e puntiglioso: missione compiuta anche oggi.

OLIVIERI 6,5 – Sfiora il gol a Buffon ed è artefice di buoni spunti con un avversario ormai a pezzi.

BLIN sv

MECCARIELLO sv

BARONI 8 – Gara perfetta sotto tutti i punti di vista. Difesa rocciosa, mediana versatile, attacco spietato e tre punti pesanti in saccoccia. Il pubblico del Via del Mare potrebbe dare una mano alla sua squadra, se fosse sempre così caldo e presente.

(foto: Coda e Di Mariano esultanti – Coribello/SalentoSport)